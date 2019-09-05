Фергюсон надеется на победу Порье над Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от титульного поединка между соотечественником Дастином Порье и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Фергюсон надеется на победу Порье над Нурмагомедовым
  • AFP
  • © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Надеюсь, Дастин его расколет, уронит на спину и вырубит. Хотелось бы увидеть бой на выживание в американском стиле», — сказал американец в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Он также заявил, что если его бой с Нурмагомедовым состоится, то он пройдёт в декабре.

«Хабиб или Порье. Жду титульный бой со своим участием в Лас-Вегасе», — добавил Фергюсон.

Поединок Нурмагомедова с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Ранее Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить