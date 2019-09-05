Фергюсон надеется на победу Порье над Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от титульного поединка между соотечественником Дастином Порье и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Надеюсь, Дастин его расколет, уронит на спину и вырубит. Хотелось бы увидеть бой на выживание в американском стиле», — сказал американец в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Он также заявил, что если его бой с Нурмагомедовым состоится, то он пройдёт в декабре.

«Хабиб или Порье. Жду титульный бой со своим участием в Лас-Вегасе», — добавил Фергюсон.

Поединок Нурмагомедова с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Ранее Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с Порье.