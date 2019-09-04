Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с Порье
- @khabib_nurmagomedov / Instagram
«Я пришёл сюда не для тренировки, а чтобы поговорить с вами, ребята. Задавайте вопросы. У меня есть четыре футболки, кто задаст лучший вопрос — получит этот подарок», — заявил Нурмагомедов.
По окончании тренировки российский боец раздал болельщикам футболки со своим автографом.
Поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Ранее Нурмагомедов назвал условие для поединка с Сен-Пьером.