Нурмагомедов назвал условие для поединка с Сен-Пьером

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о гипотетической возможности провести поединок с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Я никогда не обсуждал это с UFC. Они никогда меня не спрашивали. Но я думаю, это был бы отличный поединок. Он один из величайших бойцов. Но я не знаю, он закончил карьеру. Если он захочет вернуться и выйти против меня, он должен будет спуститься в лёгкий дивизион. Я не хочу драться с ним в полусреднем весе. Я хочу, чтобы он спустился в 70 кг. Если нет, я продолжу двигаться и встречусь с другими оппонентами», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Жорж Сен-Пьер объявил о завершении профессиональной карьеры в 2019 году. Канадский боец заявил, что бой с Нурмагомедовым больше не входит в его планы.

Ранее Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье.