Абдулманап Нурмагомедов рассказал, как поборол Тактарова

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как боролся с экс-чемпионом организации Олегом Тактаровым.

«Я готов в любое время выйти и побороться. У меня есть младший брат, чемпион мира по спортивному самбо, спросите его, как я борюсь, он знает. Тактаров дважды пробовал со мной побороться, я его оба раза поборол. Мало кто из людей моего возраста может меня побороть. Я себя не восхваляю, просто нахожусь в форме, тренируюсь. Мало кто в мои годы проводит по четыре-пять часов в день на ковре», — заявил отец российского чемпиона в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Олег Тактаров резко высказался о семье Нурмагомедовых. В ответ на это Абдулманап Нурмагомедов попросил болельщиков сына не оскорблять бывшего бойца.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что хотел бы провести последний бой Хабиба в Москве.