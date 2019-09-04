Отец Нурмагомедова: хотел бы, чтобы Хабиб провёл в Москве свой последний бой

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о перспективах сына провести бой в России.
Отец Нурмагомедова: хотел бы, чтобы Хабиб провёл в Москве свой последний бой
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«Москва — интересный город для мирового сообщества. В Москве есть всё для проведения большого события. Я бы хотел, чтобы Хабиб провёл в Москве свой последний поединок, последнюю защиту титула. Думаю, в UFC должны дать нам такой бой. Наши фанаты, россияне, этого заслуживают», — цитирует ТАСС отца российского чемпиона.

Свою следующую защиту титула Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в Абу-Даби. В главном поединке турнира UFC 242 соперником россиянина станет американец Дастин Порье.

Ранее Фергюсон мог заменить Нурмагомедова или Порье в случае травмы одного из бойцов.

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