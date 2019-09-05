Отказ Хабиба от общения, тёплое приветствие Порье и ложная тревога Уайта: чем запомнился медиадень UFC 242 в Абу-Даби

В Абу-Даби прошёл официальный медиадень UFC 242. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье тепло поприветствовали друг друга и провели традиционную дуэль взглядов. После этого российский чемпион отказался общаться со СМИ и удалился из зала. При этом президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт стал участником забавного эпизода с Майрбеком Тайсумовым и Диего Феррейрой.

За два дня до турнира UFC 242 в Абу-Даби состоялся официальный медиадень. На протяжении почти двух часов журналисты со всего мира имели возможность задать несколько вопросов участникам соревнований о ходе подготовки к поединкам, сгонке веса, а также поговорить о планах на ближайшее будущее.

Старт официальной программы был запланирован на полдень, однако уже за час до его начала в фойе Yas Hotel находилось около полусотни представителей СМИ. 40-градусная жара практически не оставляла возможности дождаться начала мероприятия на свежем воздухе, вследствие чего журналисты были вынуждены направиться внутрь здания.

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Чтобы исключить возможные столкновения и конфликты, а также немного систематизировать процесс, организаторы разделили бойцов на две группы. В «красный угол» вошли фавориты своих схваток — Хабиб Нурмагомедов, Эдсон Барбоза, Ислам Махачев и другие, а аутсайдеры попали в «синий угол». Так, единственным россиянином в нём оказался тяжеловес Шамиль Абдурахимов, которому предстоит сражение с четвёртым номером рейтинга Кёртисом Блэйдсом.

Неудивительно, что в первые 45 минут основное внимание российских журналистов было приковано именно к Абдурахимову. Тяжеловес не только охотно давал комментарии как отечественным, так и иностранным изданиям, но и был не прочь сфотографироваться. В отличие от него, сидевшие рядом Сара Морас и Дэви Рамос испытывали явную нехватку внимания со стороны СМИ. Долгое время к атлетам никто не подходил, и им пришлось коротать время, о чём-то переговариваясь друг с другом.

В целом мероприятие было обставлено в стиле Звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. На фоне баннера грядущего турнира расставили стулья, сидя на которых спортсмены могли легко и непринуждённо общаться с работниками изданий. Такой возможности был лишён лишь временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье, который находился на помосте, специально собранном для будущей дуэли взглядов.

Так, американец в очередной раз заявил, что статус андердога на него абсолютно не давит.

«Конечно, мне нравится эта история. Всю неделю я говорил, что мы играем на одних и тех же струнах. В этом вся моя жизнь. Знаю, что так говорят многие бойцы (это распространённое клише), тем не менее всё это время я был андердогом, но продолжал пробиваться», — заявил Порье.

Дастин признался, что всю свою жизнь шёл к завоеванию титула неоспоримого чемпиона UFC и не собирается останавливаться в шаге от цели.

«Это очень важное событие для меня, моей семьи и моего наследия. Оно многое значит. Морально я готов 25 минут истекать кровью, потом и терпеть неудобства. Болельщики могут рассчитывать, что я сделаю с Хабибом то, чего не делал раньше никто. И что сделаю ему больно», — заверил Порье.

Накануне Дастин провёл открытую тренировку, в ходе которой почувствовал не самое доброжелательное отношение со стороны местных болельщиков. Так, многие его слова встречались свистом, а на намерение выиграть пояс зрители отреагировали неодобрительным гулом. Несмотря на это, он высоко отозвался о фанатах из Абу-Даби и выразил надежду вернуться сюда в будущем.

«Это очень мощно — тот заряд и те ощущения, которые даёт мне этот город. Люди в предвкушении. Очевидно, что все билеты распроданы. Возможно, в следующем году здесь построят арену ещё больше, а год спустя — даже больше прежней. Но я был бы рад вернуться сюда и вновь защитить титул. Я и не знал, что меня ждёт. Здесь правда невероятно», — отметил Порье.

Кроме того, американец составил свой собственный рейтинг лучших российских бойцов в истории.

«Думаю, что Фёдор Емельяненко — вне конкуренции. Он точно займёт первое место. Второй, скорее всего, Хабиб. Третий… Даже не знаю, мне сложно сказать. Олейник? Он очень хорош, мы тренируемся вместе, я его очень уважаю», — заключил Порье.

После того как первая группа бойцов закончила разговаривать со СМИ, состоялась традиционная дуэль взглядов. На помост по очереди поднялись все участники медиадня и посмотрели в глаза своим будущим оппонентам. Особенно к себе привлёк внимание Майрбек Тайсумов. Атлет не только порадовал традиционными для арабских стран предметами одежды — куфией и эгалем, но впоследствии стал участником забавного эпизода.

В процедуре, как обычно, принимал участие Дана Уайт, следивший за тем, чтобы спортсмены не устроили потасовку прямо в отеле. В ходе дуэли взглядов Тайсумова и Феррейры функционер заметил движение рукой со стороны россиянина и схватил её, чтобы предотвратить удар. Майрбек удивился и заверил, что хотел лишь пожать руку Диего. Президент UFC неловко извинился, чем вызвал смех в зале.

Стоит отметить, что появление россиян на помосте сопровождалось одобрительными криками, но наибольших оваций ожидаемо удостоился Нурмагомедов. Во время дуэли взглядов с Порье он выглядел не совсем здоровым из-за сгонки веса, но вёл себя более чем дружелюбно. Так, спортсмены пожали друг другу руки, после чего по-дружески обнялись.

Примечательно, что Нурмагомедов выглядел предельно истощённым из-за мучительной сгонки веса и не нашёл в себе сил улыбнуться. В его движениях чувствовалась усталость, что сильно контрастировало с видом визави. В отличие от него, Порье смотрелся вполне здоровым и полным сил.

Представители «синего угла» удалились из помещения, а журналисты уже были готовы донимать вопросами Хабиба, когда Уайт объявил, что тот избежит повышенного внимания прессы. По словам главы UFC, общение с чемпионом состоялось накануне, в связи с чем нынешнее мероприятие отменяется.

Впоследствии менеджер чемпиона Ризван Магомедов признался, что причиной ухода Хабиба стала заключительная стадия сгонки веса.

«Мы решили, что надо сэкономить энергию и сфокусироваться на весогонке. Мы не можем ставить его состояние под угрозу. А диалоги с журналистами по-своему изматывают. Обещаем, что после боя исправимся и восстановим справедливость», — цитирует Магомедова Sport24.

В отсутствие Нурмагомедова основная нагрузка легла на его партнёров по команде — Махачева и Тухугова. Но если первый не отказал ни одному из журналистов и охотно отвечал на все неудобные вопросы, несмотря на не менее изнурительную сгонку веса, то второй был не так словоохотлив. Так, поначалу Зубайра хотел ограничиться лишь фотографиями, но после всё же дал комментарии нескольким изданиям.

При этом настоящей звездой второй половины медиадня стала Лиана Джоджуа. За два дня до своего дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате девушка вела себя спокойно и уверенно. В результате она всё ещё продолжала разговаривать со СМИ, когда Тайсумов и Тухугов уже давно покинули зал отеля.