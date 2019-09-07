Абдурахимов уступил Блэйдсу на UFC 242
- @ufc
Большая часть поединка прошла в партере, где американец имел существенное преимущество. Блэйдс победил техническим нокаутом в середине второго раунда. Рефери остановил поединок после того, как американец провёл удар локтем.
Главный бой вечера состоится в 23:00 мск. В нём сойдутся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.
RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.
Ранее Майрбек Тайсумов проиграл Диего Феррейре на UFC 242.