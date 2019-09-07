Абдурахимов уступил Блэйдсу на UFC 242

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов техническим нокаутом проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 в Абу-Даби.
Абдурахимов уступил Блэйдсу на UFC 242
  • @ufc
  • Twitter

Большая часть поединка прошла в партере, где американец имел существенное преимущество. Блэйдс победил техническим нокаутом в середине второго раунда. Рефери остановил поединок после того, как американец провёл удар локтем.

Главный бой вечера состоится в 23:00 мск. В нём сойдутся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ранее Майрбек Тайсумов проиграл Диего Феррейре на UFC 242.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить