Тайсумов проиграл Феррейре на UFC 242
- @ufc
Бой прошёл всю регламентированную дистанцию с преимуществом бразильского спортсмена. По судейским запискам Феррейра одержал победу со счётом 29:28, 29:27 и 29:27.
Главный поединок вечера состоится в 23:00 мск. В нём сойдутся действующий чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.
RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.
Ранее сообщалось, что Порье прибыл на бой с Нурмагомедовым.