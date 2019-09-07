Порье прибыл на бой с Нурмагомедовым
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прибыл на арену в Абу-Даби для боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Видео прибытия бойца опубликовал в своём Instagram президент организации Дана Уайт.
Поединок Нурмагомедова и Порье на турнире UFC 242 начнётся ориентировочно в 23:00 мск.
RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.
Ранее Нурмагомедов прибыл на арену для боя с Порье.