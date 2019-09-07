Порье прибыл на бой с Нурмагомедовым

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье прибыл на площадку The Arena в Абу-Даби, где проведёт поединок с обладателем регулярного титула Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 242.
Порье прибыл на бой с Нурмагомедовым
  • © ufc / Instagram

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прибыл на арену в Абу-Даби для боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Видео прибытия бойца опубликовал в своём Instagram президент организации Дана Уайт.

Поединок Нурмагомедова и Порье на турнире UFC 242 начнётся ориентировочно в 23:00 мск.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ранее Нурмагомедов прибыл на арену для боя с Порье.

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