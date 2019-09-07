Нурмагомедов прибыл на арену для боя с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прибыл на площадку The Arena в Абу-Даби, где проведёт поединок с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл на арену в Абу-Даби для боя с Дастином Порье. Видео прибытия бойца опубликовал в своём Instagram президент организации Дана Уайт.

Поединок Нурмагомедова и Порье начнётся ориентировочно в 23:00 мск.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ранее сообщалось, что в поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья.