В поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья
- Reuters
Бой прошёл всё регламентированное время. По окончании поединка были оглашены данные судейских записей, зафиксировавшие ничью: 29:28, 28:29, 28:28.
Для Тухугова это был первый бой с 2016 года. Ранее он одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Мёрфи остался непобеждённым — восемь побед и первая ничья.
В главном поединке UFC 242 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин и американец оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе.
RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.
Ранее сообщалось, что грузинская девушка-боец Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242.