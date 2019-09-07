В поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов и непобеждённый англичанин Лерон Мёрфи не сумели выявить победителя на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
В поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья
  • Reuters

Бой прошёл всё регламентированное время. По окончании поединка были оглашены данные судейских записей, зафиксировавшие ничью: 29:28, 28:29, 28:28.

Для Тухугова это был первый бой с 2016 года. Ранее он одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Мёрфи остался непобеждённым — восемь побед и первая ничья.

В главном поединке UFC 242 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин и американец оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ранее сообщалось, что грузинская девушка-боец Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить