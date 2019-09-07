В поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов и непобеждённый англичанин Лерон Мёрфи не сумели выявить победителя на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Бой прошёл всё регламентированное время. По окончании поединка были оглашены данные судейских записей, зафиксировавшие ничью: 29:28, 28:29, 28:28.

Для Тухугова это был первый бой с 2016 года. Ранее он одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Мёрфи остался непобеждённым — восемь побед и первая ничья.

В главном поединке UFC 242 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин и американец оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ранее сообщалось, что грузинская девушка-боец Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242.