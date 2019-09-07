Грузинская девушка-боец Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа потерпела поражение в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), уступив канадской спортсменке Саре Морас на турнире UFC 242.

Грузинская спортсменка проиграла техническим нокаутом в третьем раунде боя. На протяжении всего поединка преимущество было у канадки.

В главном бою UFC 242 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин и американец оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Кадыров прибыл на UFC 242.