Грузинская девушка-боец Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242

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Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа потерпела поражение в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), уступив канадской спортсменке Саре Морас на турнире UFC 242.
Грузинская девушка-боец Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242
  • @ likajojua / instagram

Грузинская спортсменка проиграла техническим нокаутом в третьем раунде боя. На протяжении всего поединка преимущество было у канадки.

В главном бою UFC 242 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин и американец оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Кадыров прибыл на UFC 242.

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