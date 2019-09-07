Грузинская девушка-боец Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242
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Грузинская спортсменка проиграла техническим нокаутом в третьем раунде боя. На протяжении всего поединка преимущество было у канадки.
В главном бою UFC 242 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин и американец оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе.
RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Ранее сообщалось, что Кадыров прибыл на UFC 242.