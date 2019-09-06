Трудности Хабиба, идеальное состояние Дастина и конфликт Сехудо с фанаткой: чем запомнились взвешивания турнира UFC 242

В пятницу, 6 сентября, в Абу-Даби состоялись процедуры взвешивания бойцов — участников турнира UFC 242. Хабиб Нурмагомедов не без труда показал чемпионский вес в 155 фунтов и подтвердил своё участие в шоу. Дастин Порье также уложился в лимит, причём выглядел гораздо свежее своего визави. Вечером состоялось церемониальное взвешивание, которое запомнилось конфликтом между Генри Сехудо и болельщицей, а также последней дуэлью взглядов между Нурмагомедовым и Порье.

За сутки до начала турнира UFC 242 в Абу-Даби прошла процедура взвешивания. Ранним утром пятницы бойцы обязаны доказать, что они имеют право выступать в своей категории, и вписаться в лимит. При этом если участники нетитульных схваток имеют небольшую поблажку в виде дополнительного фунта (400 грамм), то чемпион и претендент лишены такой привилегии. В связи с этим Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье были обязаны показать на весах не более 155 фунтов (70,3 кг).

До 2016 года процедура взвешивания проходила в один этап. Ровно за сутки до старта турнира проводилась единая церемония, понаблюдать за которой могли не только журналисты, но и болельщики. В ходе неё бойцы не только показывали, что соответствуют лимиту, но также проводили дуэль взглядов и отвечали на вопросы ведущих. Правда, последнее касалось лишь участников топ-боёв.

Впоследствии руководство UFC решило внести изменения в регламент, чтобы облегчить жизнь спортсменам. Так, процедура была разделена на два этапа, причём настоящее взвешивание проходило лишь утром пятницы. Бойцы были обязаны показать, что могут выступать в своём дивизионе, после чего спокойно могли восстанавливаться перед поединком. Второй же этап стал не более чем элементом шоу, в ходе которого уже пришедшие в себя атлеты показательно вступали на весы и подогревали интерес к сражению.

В Абу-Даби первая стадия началась в 9:00 по местному времени, а раньше всех на весах появились участники главной битвы вечера. Открывал процедуру Хабиб Нурмагомедов, который явно пребывал не в самом лучшем состоянии. Россиянин выглядел истощённым и уставшим.

Стоит отметить, что обычно бойцы UFC скидывают немного больше массы, чтобы с лёгкостью вписаться в нужный лимит. Некоторые появляются на весах в шортах, а другие не снимают даже футболку. Однако Нурмагомедову не удалось обеспечить необходимый запас, вследствие чего вставать на весы ему пришлось без одежды. Главное, что стрелка показала ровно 155 фунтов.

Позднее в зале показался его визави, который был гораздо более свежим и полным сил. Нельзя сказать, что Хабибу каждый шаг давался с трудом, но по Дастину было сложно сказать, что он прошёл изнурительную сгонку. Перед фирменной стойкой американец даже немного улыбнулся, после чего быстро покинул зал.

В целом все бойцы прошли взвешивание без особых трудностей, которые зачастую сопровождают этот процесс. Немного измотанным выглядел Муслим Салихов, а воспользоваться ширмой пришлось ещё лишь трём атлетам. Примечательно, что двумя из них стали будущие соперники — Майрбек Тайсумов и Диего Феррейра. При этом если россиянин смотрелся довольно здоровым, то бразилец явно испытывал дискомфорт. Также ширма потребовалась визави Лианы Джоджуа — Саре Морас.

Церемониальное взвешивание прошло вечером — в 18 часов по местному времени. Процедуре предшествовала пресс-конференция с участием Клаудии Гадельи, Келвина Гастелума, обладательницы титула в минимальном весе Чжан Вэйли и чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. В последнее время олимпийский чемпион ведёт себя крайне вызывающе и не стал изменять себе и сегодня. Так, отвечая на вызов на бой со стороны одной из фанаток, американец призвал её встать перед ним на колени.

Болельщики же имели возможность опробовать свои силы в разного рода конкурсах, а также сфотографироваться со звёздами Абсолютного бойцовского чемпионата — Валентиной Шевченко, Андреем Орловским, Стивеном Томпсоном или Джозефом Бенавидесом.

В отсутствие любителей треш-тока и эпатажа вроде Конора Макгрегора и Нэйта Диаса взвешивание прошло без скандалов и драк. Ближе всего к конфликту были Лиана Джоджуа и Сара Морас, довольно эмоционально проведшие дуэль взглядов. Остальные же вели себя довольно дружелюбно, вследствие чего Дане Уайту практически не приходилось разнимать атлетов.

Как и ожидалось, местные болельщики особенно бурно приветствовали арабских и российских бойцов. Так, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов удостоились громких оваций, а их соперникам пришлось тяжело. Так, Дэви Рамос и Леон Мёрфи поднимались на помост под неодобрительные крики толпы.

Во время появления на сцене Дастина Порье негодование в зале достигло апогея. Фанаты освистывали практически каждую фразу американца во время трейлера грядущего боя, а его выход сопровождался громким гулом. Нурмагомедова же приветствовали овациями и привычным скандированием: «Хабиб! Хабиб!»

По окончании заключительной дуэли взглядов перед сражением каждый из бойцов выступил с заявлением. Порье в очередной раз отметил, что 7 сентября является для него главным днём в карьере и пообещал забрать пояс, а Нурмагомедов обратился к присутствующим.

«Большое спасибо всем, кто приехал — из России, СНГ, всех стран. Хочу поблагодарить всех моих болельщиков. Мы столько лет шли к этому, и теперь мы здесь. Завтра я сделаю всё, чтобы одержать победу», — заключил Нурмагомедов.