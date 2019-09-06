Нурмагомедов: сделаю всё ради победы

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Спасибо всем, кто приехал. Мы столько шли к этому, и сейчас мы здесь. Завтра сделаю всё ради победы», — заявил Порье после церемониального взвешивания.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Порье провели последнюю дуэль взглядов перед боем.