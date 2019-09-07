Удушающий Хабиба, лаки-панч Дастина и доминирование в пяти раундах: как может завершиться бой Нурмагомедов — Порье

7 сентября в Абу-Даби состоится поединок за звание неоспоримого чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Главное оружие россиянина — его борцовские навыки, а американец является ярко выраженным нокаутёром. RT порассуждал о том, как может завершиться вторая защита титула Нурмагомедова.

Победа Нурмагомедова техническим нокаутом

Действующий чемпион UFC в лёгком весе подходит к второй защите титула в статусе явного фаворита. За Нурмагомедова говорят как впечатляющая победная серия, так и тот факт, что Дастин Порье достаточно удобный для него соперник. Как и Конор Макгрегор, американец является ярко выраженным ударником, неспособным оказать россиянину достойное сопротивление в борьбе. Об этом говорят его заурядные навыки в партере, не самые выдающиеся физические данные, а также проблемы с выносливостью. Последние были особенно заметны в схватке с Максом Холлоуэем за пояс временного чемпиона.

При этом стоит помнить, что битва с гавайцем от начала и до конца проходила в стойке, а борьба отнимает значительно больше сил. Нурмагомедов наверняка не станет вступать в открытый размен ударами с Порье, а будет работать по тому же плану, что и в предыдущих схватках: первые два раунда будет удерживать противника в партере, а затем позволит ему подняться на ноги. Правда, ровно до того момента, как тот почувствует уверенность и проведёт пару мощных комбинаций.

При этом не стоит исключать вариант, при котором Хабиб сможет отправить своего соперника на настил. Безусловно, он не обладает таким мощным ударом, как Макгрегор или тот же Порье, но уже не раз добивался подобного. В настоящий момент в его активе восемь побед нокаутом.

Наиболее вероятным кажется вариант, при котором судья решит прекратить избиение Порье в партере. Нурмагомедов вполне может лишить своего оппонента возможности защищаться, и у арбитра не будет иного выхода, кроме как спасти Дастина от серьёзных травм.

Победа Нурмагомедова сдачей

На данный момент в активе Хабиба 17 досрочных побед, и большая часть из них была одержана в результате удачных болевых приёмов. Именно таким образом он взял верх над своим заклятым врагом Макгрегором, а также над Майклом Джонсоном. Но если ирландца заставил сдаться «задний голый дроссель» (удушающий приём сзади), то американец попался на «кимуру» (рычаг локтя). Произошло это на турнире UFC 205 в Нью-Йорке, в главном событии которого Конор стал первым в истории промоушена чемпионом в двух дивизионах.

Несмотря на отсутствие базовых борцовских навыков, Порье усиленно изучал бразильское джиу-джитсу, а в 2017-м даже получил чёрный пояс. В связи с этим Нурмагомедову будет достаточно непросто заставить сдаться своего визави, но исключать такой вариант всё же нельзя. После нескольких раундов в партере многие атлеты предпочтут любой ценой прекратить мучения. Именно так поступил Макгрегор, не сумевший совладать с мощью действующего чемпиона.

Кроме того, ранее Порье уже проигрывал сдачей. Произошло это в его третьем бою под эгидой UFC, который состоялся в мае 2012 года. Тогда он уступил Чон Чхан Сону, попав в удушающий приём д’Арса (D’Arce Choke). Правда, за несколько секунд до этого он пропустил целую серию мощнейших ударов и находился в состоянии грогги.

Победа Нурмагомедова судейским решением

Несомненно, большинство побед в карьере россиянина одержаны именно таким образом, но на этот раз подобное развитие событий кажется не только маловероятным, но и нежелательным. Во-первых, Дастин вряд ли сможет продержаться все пять раундов с Хабибом, а во-вторых, россиянину самому не выгодно растягивать это сражение на все 25 минут. Тяжелейший удар делает Порье опасным в любой момент поединка, а Нурмагомедов до сих пор не может похвастаться выдающейся работой в стойке. Если в один момент он решит побоксировать со своим соперником, то вполне может напороться на увесистый оверхенд в исполнении американца.

Кроме того, Порье является достаточно бескомпромиссным спортсменом и не привык отдавать судьбу боя на откуп арбитрам. За свою карьеру он потерпел пять поражений и лишь два — по очкам. В 2010 году он уступил Дэнни Кастильо на турнире World Extreme Cagefighting (WEC) 50, а три года спустя не смог справиться с на тот момент элитным полулегковесом UFC Кабом Свонсоном.

Победа Порье досрочно

В преддверии боя единственным реальным шансом американца на победу видится досрочная остановка. Дастин просто не обладает необходимыми качествами, чтобы провести с Хабибом все пять раундов и взять верх в большинстве из них. За свою карьеру Нурмагомедов встречался и с мастерами бразильского джиу-джитсу (Рафаэль Дус Анжус, Глейсон Тибау) и с первоклассными ударниками (Конор Макгрегор, Эдсон Барбоза), но никто из них не смог взять у него ни раунда. Первым не хватило мощи, чтобы соперничать с ним в борьбе, а вторым — умения избегать тейкдаунов (переводов на землю) со стороны россиянина.

Дастин же никогда не славился своей защитой от проходов в ноги (69%), в связи с чем рискует стать лёгкой добычей для Нурмагомедова. Следовательно, ему остаётся максимально использовать те моменты, когда тот захочет поупражняться в боксе. Учитывая последние бои, таких шансов он предоставляет более чем достаточно. Можно вспомнить поединки с Майклом Джонсоном, Элом Яквинтой и тем же Макгрегором, не только имевшими возможность побиться с чемпионом в вертикальном положении, но и неплохо преуспевшими в этом.

Битва с Макгрегором показала, что Нурмагомедов значительно прибавил в стойке, но этот аспект всё равно остаётся его слабым качеством. Даже после изнурительной борцовской сессии ирландец несколько раз находил челюсть своего противника и вполне мог создать тому проблемы, если бы не двухгодичный простой. Конор выглядел неготовым к полноценному сражению, что и стало причиной его безоговорочной капитуляции.

При этом Джонсону удалось создать непобеждённому россиянину значительные трудности. В начале раундов он буквально доминировал над Нурмагомедовым и даже потряс его, но тот вовремя сориентировался и перевёл поединок на канвас.

Порье необходимо взять опыт Джонсона на вооружение и предельно активно действовать на старте пятиминуток, максимально долго пытаясь избежать перевода на землю. В таком случае, у него появится время использовать свои боксёрские навыки и попасть по Нурмагомедову своей сильной правой.

Стоит отметить, что за свою карьеру Дастин шесть раз выигрывал с помощью болевых и удушающих приёмов, но ему будет очень сложно повторить это в главном событии UFC 242. Во многом потому, что таким методом он побеждал лишь на заре своих выступлений в ММА, а единственной известной «жертвой» является всё тот же Холлоуэй. Правда, этот успех датирован февралём 2012 года.