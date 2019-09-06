«Скажи одно и то же 100 раз — и ты тоже устанешь»: как Нурмагомедов общался с журналистами перед боем с Порье

Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с журналистами за сутки до поединка с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Мероприятие запомнилось проблемами со звуковой аппаратурой, а также эмоциональной реакцией чемпиона на вопрос одного из сотрудников СМИ. Кроме того, российский боец рассказал, как прошла процедура сгонки веса и почему он отказался от общения с прессой в ходе медиадня.

Обычно заключительный день перед боем не располагает к общению между бойцами и журналистами. Традиционно атлеты проходят процедуру взвешивания, после чего проводят последние приготовления к схватке, однако перед турниром UFC 242 было сделано исключение. Хабиб Нурмагомедов решил реабилитироваться перед СМИ за отказ от полноценного участия в медиадне и устроил собственную пресс-конференцию.

Примечательно, что именно по ходу этого мероприятия у UFC проявились организационные проблемы. По каким-то причинам промоушен не смог обеспечить звук в зале, вследствие чего журналистам пришлось покинуть свои места и обступить Нурмагомедова. Однако даже это не помогло, ведь услышать то, что говорит чемпион, было крайне затруднительно.

«Лучшая весогонка в моей жизни»

— Как ваше самочувствие перед поединком?

— Чувствую себя здорово. Перед взвешиванием я был немного утомлён и хотел спать. Но сегодня ощутил эту атмосферу, то, как меня поддерживают. Теперь энергии более чем достаточно.

— Не боитесь, что в октагоне будет слишком жарко?

— Здешняя температура меня не пугает. Она будет одинаковая как для меня, так и для моего оппонента. +40 градусов или -40 — не важно.

— Чем вы занимались в Абу-Даби в течение месяца?

— Тренировался, иногда ел и спал — всё то, что я делаю в остальное время. В течение трёх последних месяцев усиленно готовился к поединку. Сейчас предельно сфокусирован, готов к схватке и голоден.

— Вы отказались от общения с прессой во время медиадня из-за тяжёлой сгонки веса?

— Нет, это была лучшая весогонка в моей жизни. Просто хотел уделить ей всё внимание. Иногда общение со СМИ отнимает много сил, а мне они были нужны для тренировки. Возможно, вы это не понимаете, но я знаю, о чём говорю.

— Рады, что ваш отец Абдулманап будет секундировать вас по ходу битвы с Дастином Порье?

— Очень. Когда отец рядом со мной, чувствую, что у меня за спиной лев.

— За этот бой вы получите большой гонорар. При этом складывается ощущение, что для вас деньги не стоят во главе угла…

— Кто сказал, что я не люблю деньги? Они очень важны. Все любят их, я — не исключение. Но для меня они не главное. Если думать только о них, то могут возникнуть проблемы.

— Почему вы не пожали руку Порье после церемонии взвешивания?

— Честно, не обратил на это внимания. Это не говорит о том, уважаю я его или нет. До настоящего момента я думал, что пожал ему руку.

— Читали, что в СМИ пишут о бое?

— Сейчас даже не успеваю всё просматривать. Иногда попадается правда, временами — нет. Со временем перестал обращать внимание, как делал раньше. У меня хватает своих дел.

— Вас задело то, что о вас сказал Олег Тактаров?

— Не понимаю, о чём вы.

— Много людей из Дагестана посетит ваш поединок?

— Да. Приедет много друзей, знакомых, члены семьи. Я в восторге. Они не могли попасть на мои поединки в США, но теперь они всё спланировали заранее. Они сами в нетерпении.

— Порье обладает необходимыми навыками, чтобы противостоять вам?

Не знаю. Дастин — очень жёсткий боец, у которого за плечами огромный опыт. В последней схватке он показал, что способен пройти всю дистанцию. Не знаю, как он справится с моим давлением, но я настраиваюсь, что это будет пятираундовая война.

— Как вы думаете, кто перед этой битвой ощущает на себе большее давление?

— Думаю, его чувствует каждый. Но это не важно. Завтра я войду в октагон и буду драться. Это то, что я делаю всё свою жизнь.

— Нет чувства дискомфорта из-за того, что на этот раз именно вы находитесь в центре внимания?

— Разница между обычным бойцом и чемпионом в том, что ты можешь контролировать свои эмоции. Я не раз доказывал, что умею делать это.

— На ваш взгляд, Порье является самым разносторонне развитым из всех ваших соперников?

— Завтра увидим.

— Возвращаясь к вчерашним событиям. Вы пропустили медиадень…

— Это не так. Я был на нём, просто не стал отвечать на вопросы. Мне надо было сделать вес, чтобы в субботу вы могли прийти на схватку и насладиться. Последние три месяца одни и те же вопросы — ничего не меняется. Знаете, сколько раз я уже на них отвечал? Всё одно и то же: «Как тебе твой соперник», «где твой отец», «что ты думаешь», «как ты себя чувствуешь», «какой у тебя вес», «как подготовка». Знаешь, просто встань, скажи одно и тоже 100 раз, и ты тоже устанешь.

— Ваш отец сейчас в Абу-Даби?

— Мой отец? (смеётся) Конечно, он здесь, брат, я только что говорил об этом. Для меня он не только тренер, но и мой папа. Думаю, вы не понимаете, насколько я люблю его. Давайте поговорим об этом. Ему почти 59 лет, но он очень силён. Мы с ним боремся каждый день. Вам тоже стоит попробовать. Ему это нравится.

— Почему вы думаете об уходе из спорта, ведь вам всего 30 лет?

— Кто сказал вам это? Я не говорил такого. Я неоспоримый чемпион в лёгком весе, почему я должен завершать карьеру?

— Не считаете, что поставили Порье в неловкое положение, решив не общаться с журналистами во время медиадня?

— Вы понимаете, сколько человек поступают таким образом? Что касается противников, то я стараюсь не думать о них. Путь сами решают проблемы, у меня своих хватает. Если в этом мире начнёшь искать справедливость, то придётся очень тяжело. Думайте о себе, не будьте эгоистом и старайтесь заниматься своими делами.

— Как планируете действовать в схватке с Порье?

— У меня был один план на протяжении всей карьеры. Будем валить и бить. Ничего нового. Но я готов драться и в стойке. Могу сделать это с любым.