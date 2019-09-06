«Скажи одно и то же 100 раз — и ты тоже устанешь»: как Нурмагомедов общался с журналистами перед боем с Порье
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Обычно заключительный день перед боем не располагает к общению между бойцами и журналистами. Традиционно атлеты проходят процедуру взвешивания, после чего проводят последние приготовления к схватке, однако перед турниром UFC 242 было сделано исключение. Хабиб Нурмагомедов решил реабилитироваться перед СМИ за отказ от полноценного участия в медиадне и устроил собственную пресс-конференцию.
Примечательно, что именно по ходу этого мероприятия у UFC проявились организационные проблемы. По каким-то причинам промоушен не смог обеспечить звук в зале, вследствие чего журналистам пришлось покинуть свои места и обступить Нурмагомедова. Однако даже это не помогло, ведь услышать то, что говорит чемпион, было крайне затруднительно.
«Лучшая весогонка в моей жизни»
— Как ваше самочувствие перед поединком?
— Чувствую себя здорово. Перед взвешиванием я был немного утомлён и хотел спать. Но сегодня ощутил эту атмосферу, то, как меня поддерживают. Теперь энергии более чем достаточно.
— Не боитесь, что в октагоне будет слишком жарко?
— Здешняя температура меня не пугает. Она будет одинаковая как для меня, так и для моего оппонента. +40 градусов или -40 — не важно.
— Чем вы занимались в Абу-Даби в течение месяца?
— Тренировался, иногда ел и спал — всё то, что я делаю в остальное время. В течение трёх последних месяцев усиленно готовился к поединку. Сейчас предельно сфокусирован, готов к схватке и голоден.
— Вы отказались от общения с прессой во время медиадня из-за тяжёлой сгонки веса?
— Нет, это была лучшая весогонка в моей жизни. Просто хотел уделить ей всё внимание. Иногда общение со СМИ отнимает много сил, а мне они были нужны для тренировки. Возможно, вы это не понимаете, но я знаю, о чём говорю.
— Рады, что ваш отец Абдулманап будет секундировать вас по ходу битвы с Дастином Порье?
— Очень. Когда отец рядом со мной, чувствую, что у меня за спиной лев.
— За этот бой вы получите большой гонорар. При этом складывается ощущение, что для вас деньги не стоят во главе угла…
— Кто сказал, что я не люблю деньги? Они очень важны. Все любят их, я — не исключение. Но для меня они не главное. Если думать только о них, то могут возникнуть проблемы.
— Почему вы не пожали руку Порье после церемонии взвешивания?
— Честно, не обратил на это внимания. Это не говорит о том, уважаю я его или нет. До настоящего момента я думал, что пожал ему руку.
— Читали, что в СМИ пишут о бое?
— Сейчас даже не успеваю всё просматривать. Иногда попадается правда, временами — нет. Со временем перестал обращать внимание, как делал раньше. У меня хватает своих дел.
— Вас задело то, что о вас сказал Олег Тактаров?
— Не понимаю, о чём вы.
— Много людей из Дагестана посетит ваш поединок?
— Да. Приедет много друзей, знакомых, члены семьи. Я в восторге. Они не могли попасть на мои поединки в США, но теперь они всё спланировали заранее. Они сами в нетерпении.
— Порье обладает необходимыми навыками, чтобы противостоять вам?
Не знаю. Дастин — очень жёсткий боец, у которого за плечами огромный опыт. В последней схватке он показал, что способен пройти всю дистанцию. Не знаю, как он справится с моим давлением, но я настраиваюсь, что это будет пятираундовая война.
— Как вы думаете, кто перед этой битвой ощущает на себе большее давление?
— Думаю, его чувствует каждый. Но это не важно. Завтра я войду в октагон и буду драться. Это то, что я делаю всё свою жизнь.
— Нет чувства дискомфорта из-за того, что на этот раз именно вы находитесь в центре внимания?
— Разница между обычным бойцом и чемпионом в том, что ты можешь контролировать свои эмоции. Я не раз доказывал, что умею делать это.
— На ваш взгляд, Порье является самым разносторонне развитым из всех ваших соперников?
— Завтра увидим.
— Возвращаясь к вчерашним событиям. Вы пропустили медиадень…
— Это не так. Я был на нём, просто не стал отвечать на вопросы. Мне надо было сделать вес, чтобы в субботу вы могли прийти на схватку и насладиться. Последние три месяца одни и те же вопросы — ничего не меняется. Знаете, сколько раз я уже на них отвечал? Всё одно и то же: «Как тебе твой соперник», «где твой отец», «что ты думаешь», «как ты себя чувствуешь», «какой у тебя вес», «как подготовка». Знаешь, просто встань, скажи одно и тоже 100 раз, и ты тоже устанешь.
— Ваш отец сейчас в Абу-Даби?
— Мой отец? (смеётся) Конечно, он здесь, брат, я только что говорил об этом. Для меня он не только тренер, но и мой папа. Думаю, вы не понимаете, насколько я люблю его. Давайте поговорим об этом. Ему почти 59 лет, но он очень силён. Мы с ним боремся каждый день. Вам тоже стоит попробовать. Ему это нравится.
— Почему вы думаете об уходе из спорта, ведь вам всего 30 лет?
— Кто сказал вам это? Я не говорил такого. Я неоспоримый чемпион в лёгком весе, почему я должен завершать карьеру?
— Не считаете, что поставили Порье в неловкое положение, решив не общаться с журналистами во время медиадня?
— Вы понимаете, сколько человек поступают таким образом? Что касается противников, то я стараюсь не думать о них. Путь сами решают проблемы, у меня своих хватает. Если в этом мире начнёшь искать справедливость, то придётся очень тяжело. Думайте о себе, не будьте эгоистом и старайтесь заниматься своими делами.
— Как планируете действовать в схватке с Порье?
— У меня был один план на протяжении всей карьеры. Будем валить и бить. Ничего нового. Но я готов драться и в стойке. Могу сделать это с любым.
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