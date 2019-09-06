Нурмагомедов резко отреагировал на вопрос журналистов о пропуске медиадня

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возмутился очередным вопросом журналистов о пропуске медиадня.

«Это не так. Я был на нём, просто не стал на вопросы отвечать. Мне надо было сделать вес, чтобы вы могли прийти и насладиться. Последние три месяца одни и те же вопросы — ничего не меняется. Знаете, сколько раз я уже на них отвечал? Всё одно и то же: «Как тебе твой соперник? Что ты думаешь? Как ты себя чувствуешь? Какой у тебя вес? Как подготовка?» Просто встань, скажи одно и то же 100 раз, и ты тоже устанешь», — заявил Нурмагомедов.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Порье провели последнюю дуэль взглядов перед боем.