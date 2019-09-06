Нурмагомедов назвал лучшей в карьере весогонку перед боем с Порье
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как прошла его сгонка веса в преддверии поединка с Дастином Порье на турнире UFC 242.
- © ufc / Instagram
«Это была моя лучшая весогонка в карьере. Всё прошло хорошо. Лучшая сгонка веса», — сказал Нурмагомедов в ходе общения с прессой.
Ранее Нурмагомедов и Порье провели последнюю дуэль взглядов перед боем.
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