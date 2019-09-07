Самое ожесточённое противостояние в истории UFC: почему бой-реванш Нурмагомедов — Макгрегор почти неизбежен

На турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведёт свою вторую защиту титула в лёгком весе в поединке с Дастином Порье. В случае победы россиянин либо сразится с Тони Фергюсоном, либо проведёт бой-реванш с Конором Макгрегором. RT рассказывает, почему вторая схватка между Нурмагомедовым и Макгрегором является лишь вопросом времени.

7 сентября на турнире в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов встретится с Дастином Порье в поединке за титул абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. В случае победы россиянин во второй раз защитит почётное звание и имеет все шансы возглавить рейтинг сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound). Судя по всему, за схваткой на стадионе The Arena на острове Яс будет наблюдать Конор Макгрегор, который не оставляет надежд вновь помериться силами с уроженцем Дагестана.

В настоящий момент ирландец находится в затяжном отпуске. Сначала он был вынужден отбыть шестимесячную дисквалификацию за участие в потасовке по окончании турнира UFC 229, а затем получил травму руки. В связи с этим его возвращение в октагон солидно затянулось и на данный момент не имеет чёткой даты. Как заявлял президент промоушена Дана Уайт, он находится в контакте с Конором, однако планов насчёт его следующего боя пока нет.

При этом функционер упомянул, что многое может решиться в сентябре, когда свой поединок проведёт Хабиб. Таким образом, Уайт намекнул, что в самое ближайшее время может заняться организацией долгожданной ответной схватки между Нурмагомедовым и Макгрегором, которая вовсю обсуждалась с момента их боя в октябре 2018-го.

Безусловно, в свете длительного простоя Макгрегора решение руководства предоставить ему право сразиться за титул выглядит как минимум нелогичным. Так, за последние три года он провёл всего два поединка по правилам смешанных боевых искусств и лишь в одном из них взял верх. Произошло это в ноябре 2016-го на турнире UFC 205 в Нью-Йорке, в главном событии которого Конор одолел Эдди Альвареса. Тот успех принёс ему не только гонорар в размере $3 млн, но и звание первого в истории чемпиона в двух дивизионах.

После этого была годичная отлучка в бокс, гонорар в $85 млн за бой с Флойдом Мейвезером и разочаровывающее возвращение в клетку. В настоящий момент Макгрегор не только не имеет в своём активе достойной победной серии, но и не может похвастаться регулярными выступлениями.

Но зная руководство крупнейшего ММА-промоушена мира, не приходится сомневаться, что реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором всё же состоится. В пользу этого говорят сразу несколько факторов, однако главным однозначно являются деньги. Как и любой бизнес, UFC обязан приносить доход, а схватка между россиянином и ирландцем — самый лёгкий способ его обеспечить.

У промоушена есть два варианта: организовать схватку между Хабибом и Конором сразу после окончания турнира UFC 242 либо для начала предоставить Тони Фергюсону право сразиться за титул. На данный момент в послужном списке американца 12 побед подряд, что делает его непререкаемым первым претендентом на титул. В связи с проблемами ментального характера он был вынужден взять небольшую паузу в выступлениях, но в июне вернулся и подтвердил свой статус. Ему понадобилось всего два раунда, чтобы разобраться с мощным оппонентом в лице Дональда Серроне.

Впрочем, сам глава UFC Дана Уайт выражал готовность предоставить возможность провести бой именно Фергюсону.

«Опять же, лишь бы Тони Фергюсон был готов, — сообщил Уайт, отвечая на вопрос ESPN, станет ли этот боец следующим, кому предстоит сразиться за титул. — Тони Фергюсону и ранее предоставлялись возможности, но он ими не воспользовался. Если Тони готов, то да».

Однако, если руководство UFC всё же решит вдруг сделать ставку на Макгрегора, то именно Фергюсон рискует оказаться главным неудачником. За последние два года он успел упустить шанс побороться за титул чемпиона в лёгком весе, когда получил травму за неделю до боя с Нурмагомедовым, а затем потерял возможность завоевать звание первого претендента. Тони отказался от битвы с Максом Холлоуэем и уступил это место Дастину Порье. В результате американец взял верх и отправился в Абу-Даби в статусе обладателя временного пояса.

Стоит отметить, что Нурмагомедов предпочёл бы сражение с Фергюсоном. Он сам неоднократно говорил, что не считает Макгрегора достойным реванша, отмечая, что тому необходимо одержать пару побед, чтобы вновь вернуться в чемпионскую гонку. В этом плане с ним нельзя не согласиться, ведь отсутствие соревновательной практики и стало причиной столь разгромного поражения ирландца в первой схватке.

Самым логичным вариантом было бы предоставить Фергюсону право сразиться за титул и в это же время организовать Макгрегору разминочный бой. Безусловно, в контексте будущей встречи с Нурмагомедовым его потенциальный соперник должен входить в элиту дивизиона легковесов. Проблема лишь в том, что на данный момент все представители топ-7 рейтинга имеют запланированные схватки.

Так, одним из приоритетных вариантов для Макгрегора могла стать встреча с Джастином Гэтжи. Он предпочитает драться в стойке, но при этом крайне мало внимания уделяет защите. Именно эта бесшабашность стоила американцу двух подряд досрочных поражений — сначала он уступил Эдди Альваресу, а затем Дастину Порье. Однако 14 сентября он проведёт бой с Дональдом Серроне, что практически исключает его возвращение в октагон в 2019-м.

К числу возможных кандидатов на бой с Макгрегором можно было бы отнести Эла Яквинту и Эдсона Барбозу. Первый успел отметиться целым рядом оскорблений в адрес ирландца, а второй стабильно входит в топ-10 табеля о рангах и является очень зрелищным бойцом. Но первый из них в октябре померится силами с Дэниелом Хукером, а второй выступит на турнире в Абу-Даби, где его соперником станет Пол Фелдер.

В результате единственным возможным кандидатом на бой с Макгрегором является Кевин Ли, который мог бы стать для него неплохой проверкой перед реваншем с Нурмагомедовым. Американец специализируется на борьбе и способен устроить ирландцу отличный спарринг, но вопрос в том, захочет ли сам Конор рисковать всем ради схватки с девятым номером рейтинга.

Макгрегор может задействовать всё своё актёрское мастерство и буквально вынудить руководство UFC предоставить ему титульный поединок. Так, в своём недавнем интервью ESPN он уже озвучил желание сразиться с Нурмагомедовым, а в скором времени может сделать ещё пару резких заявлений. Он уже не единожды доказывал, что ради достижения своей цели способен переступать черту и переходить к прямым оскорблениям. Достаточно вспомнить его высказывания о жене Хабиба, а также издевательства над Жозе Алдо.

При этом не стоит сбрасывать со счетов вариант, что ирландец устроит собственное шоу в ходе турнира UFC 242. Макгрегор может попытаться вывести из себя Нурмагомедова или кого-нибудь из его команды, устроить скандал в подтрибунном помещении и тем самым сделать рекламу их второму поединку. Вряд ли Дана Уайт будет сильно против, если Конор останется в рамках допустимого.