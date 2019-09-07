Главный бой года: Нурмагомедов защищает титул чемпиона в поединке с Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби

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Владимир Зайвый
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проводит защиту титула на турнире в Абу-Даби. Его противник — американец Дастин Порье. Это 28-й бой россиянина в смешанных единоборствах, ранее он ни разу не терпел поражения. Для Нурмагомедова нынешняя защита пояса — вторая по счёту после встречи с Конором Макгрегором. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Автообновление

  • 07 сентября 2019

    Ставки в поединке будут очень высоки. «Орёл» может заработать $6 млн за один вечер. Об этом намекнул его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

    «Гонорар будет в три — три с половиной раза больше, чем с Конором Макгрегором. Мы дерёмся не за мелочь, мы знаем себе цену. $2 млн — маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье и как — Хабиба», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

  • Накануне Нурмагомедов также пообщался с журналистами, но беседа не получилась мирной. Российский борец сорвался после одного из вопросов и явно был не в духе. Возможно, на нём сказывалось волнение перед боем, что вполне естественно.

  • Впрочем, давайте не забегать вперёд. До поединка остаётся чуть меньше часа, и пока бойцы встретились только на взвешивании. В прошлом у Нурмагомедова возникали проблемы со сгонкой веса перед контрольной проверкой. Но в этот раз всё прошло спокойно, и наш корреспондент убедился в этом лично.

  • Представим на секунду, что Нурмагомедов действительно выиграл поединок с Порье и остался чемпионом UFC. Тогда все болельщики будут ждать от него повторного поединка с Конором Макгрегором. Причин для того, чтобы старым соперникам встретиться вновь, действительно очень много, и о них мы подготовили отдельный материал.

  • Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков уверен, что Нурмагомедов одержит досрочную победу. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью RT накануне боя.

  • Невозможно предсказать, как пройдёт в Абу-Даби бой Нурмагомедова и Порье. Существует множество вариантов исхода поединка, и победа российского борца техническим нокаутов или удушающим приёмом является наиболее вероятным из них. Впрочем, и Порье, одержавший 25 побед в 30 поединках, может при определённых условиях надеяться на победу, ведь не зря он носит звание временного чемпиона.

  • Нурмагомедову пришлось после стычки отбыть дисквалификацию, но теперь он снова в деле и готов защищать свой чемпионский титул. Его следующим соперником стал Дастин Порье, которому UFC присудило звание временного чемпиона после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля этого года.

  • Куда более громким оказался следующий поединок Нурмагомедова, в котором он впервые защищал чемпионский титул. Российский борец наконец-то встретился с бывший обладателем двух чемпионских поясов Конором Макгрегором. Они долго искали возможности помериться силами, и в тоге 6 октября прошлого гола Нурмагомедов победил ирландца удушающим приёмом. Тот бой также запомнился потасовкой между командами двух спортсменов, которая привела к санкциям со стороны Атлетической комиссии Невады.

  • «Орёл», как называют Нурмагомедова в мире единоборств, долго шёл к тому, чтобы стать первым российским чемпионом UFC. Ему пришлось пройти сквозь скандалы, травмы и оскорбления соперников, чтобы 7 апреля завоевать заветный пояс в поединке с Элом Яквинтой.

  • Для Нурмагомедова это будет 28-й поединок в смешанных единоборствах и 12-й на турнирах UFC. Ещё ни разу в своей спортивной карьере борец из Дагестана не потерпел поражения. Он одержал восемь побед нокаутом, девять сдачей соперника и десять решением судей. Сегодня у него будет отличная возможность сохранить безупречный послужной список и приблизиться к заветной мечте выиграть 30 поединков в ММА.

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    Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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