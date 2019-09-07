Главный бой года: Нурмагомедов защищает титул чемпиона в поединке с Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проводит защиту титула на турнире в Абу-Даби. Его противник — американец Дастин Порье. Это 28-й бой россиянина в смешанных единоборствах, ранее он ни разу не терпел поражения. Для Нурмагомедова нынешняя защита пояса — вторая по счёту после встречи с Конором Макгрегором. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.