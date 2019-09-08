Уайт: здорово, что Нурмагомедов и Порье так уважают друг друга

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение об обмене футболкам между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье по завершении боя за титул чемпиона в лёгком весе.

«Это очень круто. Они очень сильно уважают друг друга. Всем нравится, как Хабиб ведёт себя. После ситуации с Нурмагомедовы и Конорм Макгрегором я сказал, что это была самая мрачная пресс-конференция для меня. Но в конце концов, Хабиб очень крутой парень и уважительно ко всем относится. Дастин тоже очень приятный парень. Здорово, что они так уважают друг-друга. То, что они пообещали пожертвовать деньги в благотворительность — очень круто. Вложу столько же, сколько Хабиб», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу по завершению боя 30-летние спортсмены обменялись футболками с символикой своих команд.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье.