Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
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«Я знаю, что Дастин занимается благотворительностью. Я хочу продать его футболку и передать деньги в его фонд. Мы показали, что такое ММА. Это уважение к сопернику, тренерам. Успех приходит исключительно благодаря уважение. Это проявляется в том, как ты общаешься с тренерами, с командой, как поддерживаешь чистоту в зале», — заявил Нурмагомедов после титульного боя UFC 242.
Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поблагодарил всех, кто болел за него.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.