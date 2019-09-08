Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов оказать помощь благотворительному фонду, созданному его бывшим соперником за титул чемпиона UFC лёгком весе, американцем Дастином Порье.

«Я знаю, что Дастин занимается благотворительностью. Я хочу продать его футболку и передать деньги в его фонд. Мы показали, что такое ММА. Это уважение к сопернику, тренерам. Успех приходит исключительно благодаря уважение. Это проявляется в том, как ты общаешься с тренерами, с командой, как поддерживаешь чистоту в зале», — заявил Нурмагомедов после титульного боя UFC 242.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поблагодарил всех, кто болел за него.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.