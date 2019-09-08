Нурмагомедов поблагодарил всех, кто болел за него

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказал слова благодарности всем кто его поддерживал после победы над американцем Дастином Порье в бою за титул чемпиона лёгкого UFC лёгком весе.

«Если честно, я не знаю, почему у меня так много всего в жизни. Спасибо всевышнему. Хочу сказать спасибо своему отцу и тренеру, своей команде. Спасибо всем, кто пришёл сюда в папахах. Я заражался энергией, когда увидел, сколько людей их носит», — заявил Нурмагомедов после титульного боя UFC 242.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не сдержал слёз после победы над Порье.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.