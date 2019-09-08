Выбравшись из гильотины: как Нурмагомедов победил Порье и сохранил чемпионский пояс UFC

Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе над Дастином Порье. Поединок завершился в третьем раунде удушающим приёмом фаворита со спины. Впрочем, всего за минуту до этого россиянин был близок к поражению, поскольку его оппонент успешно провёл захват, из которого, впрочем, Нурмагомедову удалось выбраться. Этот триумф стал 28-м для российского бойца в карьере и 12-м — под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата.

Хабиб Нурмагомедов подходил к поединку с Дастином Порье в статусе не только неоспоримого чемпиона, но и фаворита. За россиянина говорило много факторов, среди которых — его феноменальные борцовские навыки, а также серьёзные проблемы американца в данном аспекте. По большому счёту, на бумаге временный чемпион казался чуть более разносторонней копией Конора Макгрегора, при этом заметно уступающей ему в стойке. Свидетельством тому было очное сражение между спортсменами, завершившееся победой ирландца в первом раунде.

В связи с этим многие эксперты затруднялись сказать, за счёт чего Порье способен навязать конкуренцию своему визави. Безусловно, в ударной технике он превосходил Нурмагомедова, но тот никогда не допускал неосмотрительности, «пытаясь сыграть на сильных сторонах своего оппонента». Хабиб всегда навязывал свой стиль и при малейшей необходимости затягивал своих противников в грэпплинг, а в этом аспекте он является одним из лучших в мире.

До старта схватки не было никаких оснований предполагать, что Порье сможет либо на равных конкурировать с Нурмагомедовым в борьбе, либо хотя бы не допускать переводов в партер. Дастин никогда не славился умением защищаться от тейкдаунов.

Кроме того, его предыдущий поединок с Максом Холлоуэем вскрыл некоторые проблемы с выносливостью. Так, уже к концу второго раунда американец заметно замедлился, а в оставшихся пятиминутках и вовсе ничем не превосходил своего соперника. Несомненно, усталости поспособствовала ставка на мощнейшие нокаутирующие удары, многие из которых дошли до цели, но это сложно назвать оправданием. Не стоит забывать, что схватка проходила исключительно на ногах, что отнимает значительно меньше сил, чем изнурительная борьба с Нурмагомедовым.

Однако именно видимое отсутствие угрозы могло сыграть с россиянином злую шутку, ведь на турнире в Абу-Даби всё работало исключительно на Хабиба. Во-первых, впервые за время выступления в UFC его отец Абдулманап мог не только секундировать его в бою, но и принимать полноценное участие в его подготовке. Во-вторых, Нурмагомедов находился в окружении своих верных фанатов. Таким образом, россиянин не мог не чувствовать на себе огромный груз ответственности, как перед своими родными и близкими, так и перед многотысячной армией болельщиков.

Подпортить настроение Хабибу могло разве что не слишком удачное выступление его партнёров по команде. Но если Зубайра Тухугов не смог взять верх над Лероном Мёрфи, то Ислам Махачев уверенно разобрался с Дэви Рамосом. Таким образом, данный отвлекающий фактор вряд ли мог сказаться на настроении действующего чемпиона.

Первым на арене появился американский атлет. Порье выглядел предельно расслабленным и демонстрировал полную уверенность в своих силах. Подпевая своей музыкальной теме, Дастин проследовал в октагон, получив смешанную реакцию от публики. Некоторые активно освистывали спортсмена, но в целом его встретили довольно приветливо.

Но эта реакция была несравнима с той, что удостоился Нурмагомедов. Любимец местной публики появился под рёв толпы. В отличие от своего соперника, он выглядел гораздо более напряжённым, что объяснимо, учитывая уровень ответственности.

Начало схватки выдалось крайне осторожным. Несмотря на оглушительные крики «Хабиб! Хабиб!», россиянин не стал сразу бросаться вперёд и предпочёл выжидать. Порье опрометчиво попробовал выбросить лоу-кик, за что чуть не поплатился, но смог избежать перевода в партер. Однако всего спустя полторы минуты он всё же оказался на настиле. Нурмагомедов сначала уложил оппонента, после чего оказался в бэк-маунте и предпринял попытку удушающего. Могло показаться, что развязка близко, но американец чудом выстоял.

Вплоть до конца раунда Нурмагомедов не давал Порье продохнуть. Он вязал его по рукам и ногам и ближе к концовке вновь оказался в доминирующей позиции. Хабиб сёл ему на живот и принялся бомбардировать локтями, но Дастин продолжал отчаянно сражаться.

На второй раунд Дастин выходил растерянным, а Нурмагомедов, наоборот, полным уверенности в себе. Однако это стоило ему потери концентрации, которая чуть не привела к первому нокдауну в карьере. Хабиб опрометчиво пошёл вперёд, после чего пропустил разящую контратаку. Россиянин чудом устоял на ногах, начал пятиться, после чего вновь принялся искать счастья в борьбе.

Хабиб в фирменной манере завязал ноги Дастина, лишив того возможности передвигаться, и стал целенаправленно избивать. Один из его апперкотов достиг цели и открыл рассечение над левым глазом американца. Но тот бился из последних сил и вновь смог дотерпеть до гонга.

Третий раунд начался с очередного тейкдауна Нурмагомедова, который однако едва не стоил ему чемпионства. Порье поймал россиянина на «гильотину» и не отпускал около минуты даже несмотря на то, что не смог закрыть гард (обхватить ногами корпус). В один момент могло показаться, что Хабиб потерял сознание, но то был лишь обман зрения. Россиянин дотерпел, выбрался и вновь перешёл в фулл-маунт.

После этого схватка развивалась, как в поединке с Макгрегором. Нурмагомедов вновь вышел за спину оппонента и со второй попытки накинул удушающий сзади. Порье пытался сопротивляться, но уже спустя секунду был вынужден постучать. Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере и во второй раз защитил титул чемпиона.

После боя Хабиб поблагодарил свою команду, отца и тренера, а также выразил уважение своему оппоненту.

«Я знаю, что Дастин занимается благотворительностью. Я хочу продать его футболку и передать деньги в его фонд. Мы показали, что такое ММА. Это уважение к сопернику, тренерам. Успех приходит исключительно благодаря уважению. Это проявляется в том, как ты общаешься с тренерами, с командой, как поддерживаешь чистоту в зале. Спасибо всем, кто пришёл сюда в папахах. Я заражался энергией, когда увидел, сколько людей их носит», — сказал Нурмагомедов.

Порье был настолько разочарован своей неудачей, что не смог сдержать слёз. Он признался, что ему нужно подумать над своим будущим, после чего покинул октагон.