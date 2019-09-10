Характер Медведева, триумф Нурмагомедова и успехи футболистов: как российские спортсмены заставляют гордиться собой

Минувшие выходные оказались отмечены сразу несколькими историческими событиями с участием российских спортсменов. Футбольная сборная практически обеспечила себе попадание на Евро-2020, Хабиб Нурмагомедов второй раз защитил чемпионский титул в лёгком весе UFC, а Даниил Медведев хотя и проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open, завоевал любовь болельщиков. RT рассказывает, как успехи отечественных атлетов помогают сплачивать страну.

Невероятные рейтинги Нурмагомедова и рекордный гонорар

Начало положил Хабиб Нурмагомедов, который провёл вторую защиту чемпионского пояса в лёгком весе самого престижного промоушена мира по смешанным единоборствам — UFC. В непростом поединке уроженец Дагестана красиво разобрался с американцем Дастином Порье и подарил праздник всей России. В самом же Дагестане каждый успех бойца отмечают едва ли не как Новый год — победы спортсмена сопровождаются массовыми гуляниями и фейерверками.

При этом добиться успеха Хабибу не помешала ни изнуряющая сгонка веса (около восьми килограммов за последние два дня, предшествующие процедуре взвешивания), ни повышенная ответственность, ведь бой проходил в Абу-Даби, где местные поклонники не скрывали своих симпатий к действующему чемпиону, а предваряли главное событие вечера поединки партнёров по команде.

Нурмагомедов справился. 28 поединков — 28 побед, 12 из них — в рамках UFC. Он продолжает вписывать своё имя в историю не только российского спорта, но и мирового. Прямо сейчас дагестанец является одним из самых популярных атлетов в мире, который сумел в какой-то мере затмить даже эпатажного Конора Макгрегора. Неслучайно гонорар россиянина за бой с Порье составил рекордные $ 6 млн, и речь идёт только о гарантированных выплатах. Столько прежде не получал даже ирландец.

В России же Нурмагомедов сейчас — один из популярнейших людей вообще. Так, в Instagram после победы над Дастином он уже стал новым лидером страны по количеству подписчиков, опередив Ольгу Бузову.

Красноречивы и цифры телетрансляции. Первый канал решил показать поединок в прямом эфире и не пожалел. По данным Mediascope и TV Index, эфирная трансляция собрала долю в 23,7% в Москве и 20,7% — в России среди зрителей старше четырёх лет. А суточная посещаемость сайта 7 сентября оказалась выше обычных цифр сразу в четыре раза и составила 4,6 млн посетителей.

Но важно не это, а то, что Хабиб по-настоящему вернул в России интерес к смешанным единоборствам, который был по сути утерян после неудач Фёдора Емельяненко. Причём парадокс ситуации заключается в том, что настоящая популярность пришла к последнему как раз после первых громких поражений. Однако Емельяненко в отличие от Нурмагомедова не выступал в UFC.

Орёл же находится на пике и продолжает побеждать. Хотя 30-летний боец и заявил, что планирует провести 30 боёв и завершить карьеру, кажется, он готов радовать поклонников ещё не один год. А тысячи мальчишек в России и не только, глядя на кумира, будут делать выбор в пользу спорта.

Всенародная любовь и победы на классе

В настоящих кумиров после успешного чемпионата мира превратились и футболисты российской сборной. Казалось, после столь яркого турнира команду неминуемо ждёт спад. Подтвердила это и осечка в Лиге наций. Однако в отборочном турнире Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова вновь предстали грозной силой. Поле поражения от Бельгии в стартовом матче они одержали пять побед подряд и практически гарантировали себе попадание в финальную стадию континентального первенства.

И если триумфы во встречах с Казахстаном, Сан-Марино и Кипром никого не должны удивлять, то успех в выездной игре с Шотландией стал приятным сюрпризом. С одной стороны, Россия всё-таки являлась фаворитом. С другой, в прежние годы такой матч ждали бы в стране с нескрываемым волнением, тем более, учитывая, что встреча проходила на выезде.

Но сборная выиграла на классе, несмотря на пропущенный в дебюте мяч, и продемонстрировала красивый футбол. Даже когда хозяева повели в счёте, не возникало сомнений, что подопечные Черчесова своего добьются, и это произошло.

Таким образом, российская сборная не только смогла ярко выступить в отдельно взятом турнире, но и подтвердила свой класс. И в этом плане её вполне можно сравнивать с национальной командой образца Евро-2008. Разница лишь в том, что коллектив Гуса Хиддинка не попал на ЧМ-2010, а нынешняя команда обошлась без своего Марибора.

Да и лидеры нынешней сборной будто пришли на смену прежним: Андрею Аршавину, Роману Павлюченко и другим героям. Пожалуй, связующим звеном между коллективами является 36-летний Юрий Жирков, который был одним из лучших, как в матче с Шотландией, так и во встрече с Казахстаном.

Ну а главной звездой команды, безусловно, остаётся Артём Дзюба, народная любовь к которому по-настоящему колоссальна. Даже сложно вспомнить, кого бы из российских футболистов в стране так обожали. Апофеоз этой любви — икона с изображением нападающего, принесённая одним из болельщиков к отелю в Калининграде.

Куда чаще сборную в стране ругали, но последние годы убеждают в том, что ситуация может складываться иначе, и футболисты из изгоев превратились в настоящих любимцев. И куда приятнее, когда сборную хвалят, а не обсуждают огромные зарплаты игроков. И теперь победы национальной команды сплачивают страну.

Битва до конца и преемник Сафина

Ну а в воскресенье едва не сотворил настоящую сенсацию теннисист Даниил Медведев. Он пробился в финал US Open и чуть не обыграл Рафаэля Надаля. Причём россиянин, который считался явным аутсайдером, сумел отыграться со счёта 0:2 по сетам и навязал фавориту борьбу в пятой партии, хотя в какой-то момент безнадёжно уступал.

И 23-летнему россиянину не хватило совсем немного, чтобы обыграть 19-кратного обладателя Турниров Большого шлема и настоящую легенду мирового тенниса. Причём трансляцию матча, как и боя Нурмагомедова, вёл Первый канал, и многие россияне смотрели поединок до самого конца с замиранием сердца. Некоторые ушли спать, не поверив в чудо, а на утро жалели об этом.

Казалось, что у российского тенниса ещё долго не будет персон уровня Евгения Кафельникова и Марата Сафина, но теперь такой человек появился. Медведев долго ходил в подающих надежды, но его безусловный талант отмечали все.

И на US Open все звёзды сошлись. Да, Даниилу не удалось победить, но он продемонстрировал настоящий русский характер, что не могло остаться незамеченным. Теперь у страны появился новый герой. Символично, что комментировал встречу как раз Сафин, и его работу в роли эксперта многие также отметили.

Приятно, что российские спортсмены так активно радуют соотечественников, ведь их успехи являются поводом для искренней, а не показной гордости. Дети же, пытающиеся подражать Дзюбе, Нурмагомедову и Медведеву спустя какое-то время могут стать их преемниками, как это произошло с их кумирами.