Бой Нурмагомедова с Фергюсоном, возвращение Макгрегора и отпуск Порье: что может ждать UFC после турнира в Абу-Даби

Турнир в Абу-Даби серьёзно изменил положение дел в лёгком дивизионе UFC. Действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов провёл вторую успешную защиту титула и в скором времени сразится с Тони Фергюсоном или Конором Макгрегором, если Дана Уайт не организует его бой с Жоржем Сен-Пьером. Дастин Порье, вероятно, возьмёт небольшой отпуск, а Ислам Махачев постарается ворваться в топ-10 рейтинга.

7 сентября в Абу-Даби прошёл турнир UFC 242, в главном поединке которого Хабиб Нурмагомедов успешно провёл свою вторую защиту титула чемпиона в лёгком весе. Россиянину потребовалось три раунда, чтобы сокрушить временного обладателя титула Дастина Порье и одержать свою 28-ю подряд победу в карьере. Россиянин вновь оказался наголову сильнее своего оппонента, и несмотря на все его старания добился досрочного окончания боя.

Безусловно, Порье изначально считался довольно удобным соперником для Нурмагомедова, в связи с чем некоторые нашли повод выразить сомнение в правомерности его притязаний на титул. Однако отрицать мощь россиянина бесполезно — на данный момент в UFC совсем немного атлетов, способных сравниться с ним в борцовских навыках.

Этот успех позволил Хабибу выйти на четвёртое место в истории UFC по числу защит титула в лёгком весе и замахнуться на повторение рекорда. Ранее никому не удавалось отстаивать это почётное звание более трёх раз. До этой отметки добирались только Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар и Бенсон Хендерсон, но затем в обязательном порядке терпели неудачу.

Помешать Нурмагомедову повторить достижения вышеназванных бойцов скорее всего попытается Фергюсон. Ещё за день до старта турнира в Абу-Даби президент UFC Дана Уайт назвал американца первым претендентом на пояс, после чего подтвердил это на официальной пресс-конференции. Правда, не обошлось и без оговорок. Тони не может диктовать свои условия относительно даты и места проведения схватки и должен согласиться с требованиями Хабиба.

При этом запасным вариантом для UFC до сих пор является Макгрегор. Как сказал Уайт, в случае отказа Фергюсона именно ирландец заменит его в качестве оппонента Нурмагомедова. Возможно, функционер прав, и это решение понравится болельщикам, но самому чемпиону оно вряд ли придётся по душе. Хабиб неоднократно заявлял, что Конор не достоин реванша и должен серьёзно потрудиться, чтобы заслужить право вновь разделить с ним клетку. В частности, россиянин говорил о беспроигрышной серии из десяти поединков.

Сам Макгрегор не остался в стороне и уже обратился к руководству UFC с предложением назначить бой с Нурмагомедовым в Москве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Учитывая популярность ирландца и его умение зарабатывать деньги, не стоит сомневаться, что руководство промоушена с радостью воспримет возможный отказ или травму Фергюсона.

При этом не очень ясна судьба самого Порье. Поражение от Нурмагомедова стало для него серьёзным ударом, что было заметно по его психологическому состоянию как после самого сражения, так и во время пресс-конференции. Он пребывал в эмоциональном нокдауне, в связи с чем вряд ли стоит ждать его скорого возвращения в октагон. Вероятно, Дастин возьмёт перерыв в несколько месяцев и поможет Хорхе Масвидалю в подготовке к встрече с Нэйтом Диасом.

Следовательно, возможное возвращение Порье в октагон состоится не ранее зимы 2020 года. К этому моменту в лёгком дивизионе пройдёт немало боёв, по результатам которых и можно будет судить о его будущем оппоненте. При этом стоит отметить, что ни один из десятки сильнейших не является для него непроходимым. Дастин вполне способен навязать борьбу Макгрегору и Фергюсону, а большинство представителей дивизиона уже успел побить.

Таким образом, круг явных претендентов на титул включает в себя всего двух спортсменов, но уже в ближайшее время свои притязания на титул могут обозначить ещё несколько бойцов. Несомненно, одним из них может стать Пол Фелдер, также выступавший на шоу в Абу-Даби. Благодаря крайне спорному решению судей он сумел взять реванш у Эдсона Барбозы за поражение четырёхлетней давности и в скором времени может солидно подняться в рейтинге. До турнира он замыкал десятку сильнейших, но вполне способен шагнуть на три-четыре позиции вперёд.

Таким образом, от титульного боя его будет отделять всего один выигрыш, а в качестве соперника резонно рассматривать победителя дуэли Дональд Серроне — Джастин Гейджи. На данный момент они располагаются на четвёртой и пятой позициях соответственно, но в случае победы способны разом обойти Порье и Макгрегора. С учётом того факта, что их схватка состоится уже через неделю, матчмейкеры вполне могут устроить триумфатору сражение с Фелдером и подготовить почву для будущего титульного поединка.

При этом остальные представители топ-10 рейтинга лёгкого веса вряд ли в скором времени получат право сразиться за пояс. Так, полтора года назад Эл Яквинта уже имел шанс всей своей жизни, но не сумел ничего противопоставить Нурмагомедову. С того момента он лишь раз взял верх и вряд ли способен подняться в топ-5. Что касается Энтони Петтиса и Кевина Ли, то оба устали от изматывающих сгонок веса и в настоящий момент выступают в полусредней категории.

Соответственно, интерес для маркетологов промоушена представляют бойцы, способные уже в скором времени ворваться в топ-10. Безусловно, одним из главных претендентов является Ислам Махачев, который в Абу-Даби одержал свою шестую победу подряд в UFC. До турнира россиянин занимал 15-ю строчку, но с учётом своего успеха, а также переходов Петтиса и Ли в другой вес, он вполне способен пробиться в десятку.

Сам Махачев после триумфа в битве с Дэви Рамосом заявил, что готов встретиться с победителем схватки Фелдер — Барбоза. На первый взгляд это смотрится весьма опрометчиво, ведь он довольно серьёзно отставал от американца и бразильца в табели о рангах. Более вероятен вариант, при котором ему позволят выступить против проигравшего, либо дадут одного из тройки — Чарльз Оливейра, Грегор Гиллеспи и Александер Эрнандес.

При этом наибольший скачок в карьере Махачеву способна предоставить победа над Гиллеспи. Американец считается крайне перспективным спортсменом, что подтверждает его идеальный послужной список из 13 побед. Грегор не выступал с января и в настоящее время не имеет запланированных боёв, что делает возможной его дуэль с Исламом.

Что касается Майрбека Тайсумова, то его неудача в сражении с Карлосом Феррейрой не только прервала его беспроигрышную серию из шести поединков в UFC, но и не позволила ему ворваться в топ-15 рейтинга. Туда, с большой долей вероятности, попадёт бразилец, а россиянину придётся сосредоточиться на возвращении на победные рельсы.