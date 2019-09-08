«Хабиб делает всё, чтобы его руку подняли в октагоне»: что в мире ММА говорили о победе Нурмагомедова над Порье

Титульный бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье мог завершиться иначе, если бы не ошибка американца в третьем раунде. Об этом заявил экс-боец ММА Олег Тактаров. Он отметил, что оба соперника придерживались правильной тактики, однако временный обладатель пояса не рассчитал силы при исполнении удушающего приёма. Бывший чемпион ONE Championship и Bellator Бен Аскрен похвалил россиянина за упорство, а глава промоутерской компании Fight Night Global Камил Гаджиев призвал не сравнивать Нурмагомедова с Фёдором Емельяненко.

«Сделал всё необходимое для победы»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, одержав досрочную победу над американцем Дастином Порье. В преддверии поединка россиянин считался неоспоримым фаворитом, в связи с чем многие эксперты назвали данный результат ожидаемым.

Так, по словам бойца ММА Эдуарда Вартаняна, как и предполагалось, Нурмагомедов доминировал в октагоне на протяжении всей встречи и одержал заслуженную победу.

«Был ли у Порье шанс? Это только показалось. Когда он вышел на гильотину, не закрыл ноги, через это Хабиб и ушёл. К тому же в третьем раунде руки уже скользкие, забитые. Да, были удары во втором раунде, Порье попал, но это бои, такое бывает», — приводит слова Вартаняна «Чемпионат».

Россиянин Магомед Исмаилов особо выделил тактику Нурмагомедова, которая принесла ему успех в поединке с Порье, а также отметил зрелищность каждого его противостояния.

«Если честно, были моменты, где переживал. Например, когда он вступил в размен. Но я чётко понимаю, какие плюсы он вытаскивает из этого. По Хабибу тяжело попасть, и до этого поединка он вступал в размен, это было и с Майклом Джонсоном. Не видел, что его кто-то потрясал. Да, пропустил, но он идёт дальше — значит, не так хорошо пропустил, как кажется. У него очень даже яркие бои, посмотрите поединок с Барбозой или с Джонсоном. Что касается встречи с Порье, то Нурмагомедов сделал всё необходимое для победы. Для меня каждый его бой эмоциональный», — цитирует Исмаилова Sport24.

Бывший чемпион ACB в легчайшем весе Пётр Ян поздравил Нурмагомедова с успешной защитой титула.

«Мне точно не показалось, что Хабиб пожалел Дастина в начале поединка, у Порье было ещё много сил, чтобы защищаться. Порье — опасный соперник, был хороший бой. Не скажу, что я фанат Нурмагомедова, но мы посмотрели поединок с удовольствием, он победил и доказал своё», — сказал Ян.

Восхищение Нурмагомедовым выразил представитель средней весовой категории Дерек Брансон.

«Многие пытались, никто не добился успеха. Смотреть бои Хабиба — просто невероятно. Спокойствие, контроль, возможность сломить характер оппонента — наблюдать за этим очень увлекательно», — написал американец в Twitter.

В то же время часть экспертов отдали должное Порье. Так, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отметил, что несколько раз американец сумел поставить соперника в затруднительное положение.

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«Бой отличный, получил удовольствие. Ожидал немного другого, ожидал, что дойдёт до четвёртого-пятого раунда. Порье очень много поставил на этот удушающий приём, на который вышел в третьем раунде. Хотя в начале Хабиб пытался сделать то же самое, но Дастин хорошо защищался. Если возвращаться к его приёму, то Нурмагомедову было очень сложно. Я впервые видел его в такой сложной ситуации в борьбе. Его взяли очень плотно. Но у Дастина не получилось, притом что он потратил очень много сил в этот момент», — поделился своими впечатлениями от боя Шлеменко.

Экс-боец ММА Олег Тактаров предположил, что поединок мог завершится иначе, если бы Порье не совершил ошибку, выполняя удушающий приём в третьем раунде. По его словам, оба соперника успешно придерживались своей тактики, однако Нурмагомедову удалось сломить сопротивление американца.

«Мне понравилось. Это было не то, что с Конором Макгрегором, где всё стало понятно сразу. У ирландца нет ни нокаутирующего удара, ни партера — ничего оригинального. А Порье пытался измотать, чтобы найти опущенные руки, возможность нокаутировать в позднем раунде. Проигрыш был очень близко. Если бы не ошибка Дастина — пойти на удушающий со всей пролетарской ненавистью и отдать все силы... Задушить можно пьяницу на улице, а в октагоне — нет. Он сделал три попытки и отдал все силы. Ну и потом вот эта привычка дурацкая прижиматься к сетке. Тем не менее звоночек для Хабиба прозвенел. Неизвестно, что случилось бы, если бы это произошло в четвёртом или пятом раунде», — резюмировал Тактаров.

Глава промоутерской организации Fight Night Global Камил Гаджиев также похвалил Порье за то, что тот сумел продержаться до третьего раунда.

«Очень интересный и драматичный бой. Всё могло закончиться в первом раунде. Хорошо, что этого не произошло и зритель смог насладиться зрелищем. Порье — большой молодец. Он старался что-то противопоставить Хабибу, и была даже попытка удушающего приёма. Американец подготовился к поединку, и это было видно. Была драма, была интрига и, конечно же, победа Орла», — цитирует промоутера «РБК-Спорт».

Нынешняя победа стала 28-й в карьере Нурмагомедова. По этому показателю он превзошёл Фёдора Емельяненко, чья беспроигрышная серия составляла 27 боёв, и стал самым успешным российским бойцом ММА. При этом Гаджиев подчеркнул, что не стоит сравнивать этих двух спортсменов.

«Я сейчас не буду говорить, кто лучше и кто более великий. Однозначно оба великие. Хабиб не только после этого боя, но и ранее уже вписал своё имя как чемпион UFC. И это имя весит не меньше, чем имя Фёдора», — добавил глава Fight Night Global.

«Стал величайшим после боя с Макгрегором»

Досрочная победа над Порье заставила вновь задуматься о том, кто из представителей лёгкой весовой категории сможет составить достойную конкуренцию Нурмагомедову. В качестве его следующего соперника называется бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон, и некоторые эксперты склоняются к мнению, что именно этот бой покажет истинную силу действующего обладателя пояса.

«Кто может победить Хабиба? Все его знают, это Тони Фергюсон. Это единственный человек, после победы над которым Хабиба можно будет признать неоспоримым чемпионом», — отметил Вартанян.

Надежду на то, что следующим соперником Нурмагомедова станет американец, выразил и экс-чемпион ONE Championship и Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен.

«Нурмагомедов заставил Порье сдаться! Зверь. Теперь я жду боя Хабиб — Фергюсон. Чем раньше он пройдёт, тем лучше», — написал Аскрен в Twitter.

В то же время Магомед Исмаилов предположил, что Фергюсон вряд ли сможет отнять у россиянина чемпионский титул.

«Реально ли победить Хабиба? Нет ничего невозможного. Просто он делает всё, чтобы его руку подняли в октагоне, очень серьёзно относится к боям. Нурмагомедов борется лучше всех, нет того, кто так орудует борьбой, плюс к таланту прибавляется 99% труда, а также дисциплины. Чтобы победить, нужно превышать его в десять раз и быть в ударной технике на три головы выше, и то понадобится функционалка, чтобы терпеть прессинг. Те люди, которые есть на горизонте, для меня не в состоянии пройти Хабиба, у Фергюсона тоже не вижу резервов, чтобы сделать это», — отметил Исмаилов.

Схожую позицию выразил и боец UFC Рамазан Эмеев.

«Порье оказался серьёзным соперником. Мог бы победить и со стойки, и в партере — были удушающие. Но Хабиб — гигант. Он показал свой характер и просто разнёс его. Есть ли боец, способный его победить? Я думаю, нет. Он и у Фергюсона выиграет, и у всех остальных. Поистине чемпион», — сказал спортсмен.

В свою очередь, президент M-1 Global Вадим Финкельштейн заявил, что Нурмагомедов продемонстрировал своё величие уже после первой защиты титула.

«Нурмагомедов — молодец, нет слов. Доказал, что он лучший. И круче него никого нет. Не вижу на данный момент, кто его может победить. Фергюсон — маловероятно. Хабиб стал величайшим после боя с Макгрегором. Сейчас он это доказывает», — сказал Финкельштейн.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отметил, что после второй защиты титула к Нурмагомедову будет приковано ещё больше внимания со стороны коллег. В связи с этим ему необходимо провести работу над своими слабыми сторонами.

«Его отстающая часть — ударная техника. Против Нурмагомедова сейчас будут выходить ударники. Они постараются претерпеть бой, научиться хоть как-то защищаться и стараться его побить в стойке, используя его более слабые стороны. Как борец Хабиб очень хорош, безупречен. Он контролирует бой, всматривается в соперника, но теперь ему нужно подтянуть именно это, тем более если он собирается боксировать с Флойдом Мейвезером», — рассказал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Многие эксперты и болельщики ожидают реванша Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Сам ирландец выразил готовность приехать в Москву, чтобы принять участие в этом бое, а его спарринг-партнёр Диллон Дэнис заявил, что у россиянина будет мало шансов на победу.

«Запомните мои слова. Макгрегор выиграет бой-реванш», — написал Дэнис.

Однако, по мнению бойца ММА Джеффа Монсона, на данный момент Нурмагомедову будет непросто найти равного себе соперника.

«Это был очень хороший бой для Хабиба. Порье — жёсткий боец, но Нурмагомедов доминировал на протяжении всего боя. Если он будет продолжать биться так, как он делал это сегодня, никто не победит его», — уверен Монсон.