Ян: Нурмагомедов в бою с Порье доказал всё в очередной раз

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян высказался о победе соотечественника, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242.

«Мне точно не показалось, что Хабиб пожалел Дастина в начале поединка, у Порье было ещё много сил, чтобы защищаться», — приводит слова спортсмена Sport24.

По его мнению, это был хороший бой, а Порье показал себя опасным соперником. Он также выразил надежду, что следующий поединок Нурмагомедов проведёт с Тони Фергюсоном.

«Конечно, поздравляю Хабиба с победой, он всё доказал в очередной раз», — добавил Ян.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее боксёр Сергей Ковалёв поздравил Нурмагомедова с победой над Порье.