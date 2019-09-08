Боксёр Ковалёв поздравил Нурмагомедова с победой над Порье

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв отреагировал на победу обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242.
Боксёр Ковалёв поздравил Нурмагомедова с победой над Порье
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Поздравляю Хабиба с отличной победой. Хабиб побил рекорд Фёдора Емельяненко! Желаю дальнейших побед и больших боёв», — написал Ковалёв в своём Instagram.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Нурмагомедов показал силу в бою с Порье на UFC 242.

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