Боксёр Ковалёв поздравил Нурмагомедова с победой над Порье
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«Поздравляю Хабиба с отличной победой. Хабиб побил рекорд Фёдора Емельяненко! Желаю дальнейших побед и больших боёв», — написал Ковалёв в своём Instagram.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Нурмагомедов показал силу в бою с Порье на UFC 242.