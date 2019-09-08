Шлеменко прокомментировал победу Нурмагомедова над Порье
- Александр Шлеменко
- РИА Новости
«Бой отличный, получил удовольствие. Ожидал немного другого, ожидал, что дойдёт до четвёртого-пятого раунда», — цитирует спортсмена «Чемпионат».
По его мнению, Порье сделал слишком большую ставку на удушающий приём в третьем раунде, из-за чего потратил много сил. Тем не менее Шлеменко отметил, что Нурмагомедову было очень тяжело в тот момент.
«Я впервые видел Хабиба в такой сложной ситуации в борьбе. Его взяли очень плотно. Хабиб провёл удушающий, когда американец не смог защищаться. Более того, он даже не пытался, потому что понял, что ситуация проиграна», — добавил Шлеменко.
Он также отметил, что непобедимых бойцов не бывает и Тони Фергюсон будет близок к тому, чтобы навязать чемпиону UFC достойную конкуренцию.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее боец MMA Александр Емельяненко отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье.