Александр Емельяненко отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поздравил соотечественника, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Александр Емельяненко отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
  • РИА Новости

«Первое, что хочу сделать, — это поздравить Хабиба с заслуженной победой. Хабиб — ты молодец, чемпион. Перетерпел, бой был непростым, нелёгким», — сказал спортсмен на видео в своём Instagram.

По его мнению, после минувшего поединка Нурмагомедова будет изучать весь бойцовский мир, а спортсмены будут готовиться именно под действующего чемпиона UFC. Он отметил, что будущие соперники будут пытаться воспользоваться слабыми сторонами Нурмагомедова в стойке, из-за чего россиянину необходимо прибавлять в данном аспекте. При этом Емельяненко отметил, что в борьбе Нурмагомедов действует безупречно.

«Теперь ему нужно подтянуть ударную технику, тем более если он собирается боксировать с Флойдом Мейвезером», — сказал Емельяненко.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов и Порье сделали совместное фото после боя на UFC 242.

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