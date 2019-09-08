Тренер из США, на которого набросился Нурмагомедов: Макгрегор выиграет матч-реванш

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Американский боец и тренер Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис, на которого после поединка с ирландцем набросился Хабиб Нурмагомедов, выразил уверенность в том, что россиянин проиграет матч-реванш.
Тренер из США, на которого набросился Нурмагомедов: Макгрегор выиграет матч-реванш
  • Reuters

«Запомните мои слова, Макгрегор выиграет матч-реванш», — написал Дэнис в Twitter.

Ранее сообщалось, что пользователи в Twitter посмеялись над Макгрегором, призвавшим UFC организовать ему бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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