Тренер из США, на которого набросился Нурмагомедов: Макгрегор выиграет матч-реванш
- Reuters
«Запомните мои слова, Макгрегор выиграет матч-реванш», — написал Дэнис в Twitter.
mark my words @TheNotoriousMMA will win the rematch— Dillon Danis (@dillondanis) September 7, 2019
Ранее сообщалось, что пользователи в Twitter посмеялись над Макгрегором, призвавшим UFC организовать ему бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.