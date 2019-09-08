Боец MMA Вартанян: Фергюсон сможет победить Нурмагомедова

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Боец смешанного стиля Эдуард Вартанян прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Боец MMA Вартанян: Фергюсон сможет победить Нурмагомедова
  • AFP

«Всё ожидаемо, Хабиб доминировал, как и должен был. У Порье был шанс? Это только показалось», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

По его словам, Нурмагомедов сумел выбраться из гильотины, так как Порье не закрыл ноги, а в ударах американца во втором раунде он не увидел ничего необычного. Он также назвал человека, который сможет победить россиянина.

«Все его знают. Это Тони Фергюсон. Это единственный человек, после победы над которым Хабиба можно будет признать неоспоримым чемпионом», — сказал Вартанян.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что никто не победит Нурмагомедова, если он будет драться так, как против Порье.

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