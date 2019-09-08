Монсон: никто не победит Нурмагомедова, если он будет драться так, как против Порье
- Reuters
«Это был очень хороший бой для Хабиба. Порье — жёсткий боец, но Хабиб доминировал на протяжении всего боя. Если Нурмагомедов будет продолжать биться так, как он делал это сегодня, никто не победит его», — приводит слова Монсона «Чемпионат».
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что фамилия Нурмагомедова не влезла на судейскую карточку боя с Порье.