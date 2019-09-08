Монсон: никто не победит Нурмагомедова, если он будет драться так, как против Порье

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Это был очень хороший бой для Хабиба. Порье — жёсткий боец, но Хабиб доминировал на протяжении всего боя. Если Нурмагомедов будет продолжать биться так, как он делал это сегодня, никто не победит его», — приводит слова Монсона «Чемпионат».

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что фамилия Нурмагомедова не влезла на судейскую карточку боя с Порье.