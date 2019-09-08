Фамилия Нурмагомедова не влезла на судейскую карточку боя с Порье

В сети появились судейские карточки титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Фото карточек всех боёв вечера опубликованы на MMA Junkie.

На снимке карточки главного поединка турнира видно, что фамилия Нурмагомедова не поместилась в отведённое для неё поле, из-за чего россиянин значился, как «Хабиб Нурмагомед».

Отмечается, что по итогам первых двух раундов все судьи отдавали победу Нурмагомедову.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее боец MMA Шлеменко прокомментировал победу Нурмагомедова над Порье.