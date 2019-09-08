«Это был прыжок радости»: Нурмагомедов об объятиях с Уайтом, тяжёлом попадании Порье и уходе из спорта

Бой с Дастином Порье может считаться великим поединком. Об этом заявил действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, выступая перед журналистами после победы. Россиянин рассказал, почему вновь выпрыгнул из октагона по окончании боя, назвал своего соперника одним из лучших бойцов в мире и признался, что готов провести следующую схватку как в России, так и в Африке.

— Какие у вас впечатления от поединка?

— Порье — один из лучших бойцов в мире. Не в штате, не в весовой категории, а на всей планете. Конечно, я ожидал, что это будет тяжёлый бой. Я бы назвал его великим поединком.

— Во втором раунде вы пропустили несколько тяжёлых ударов от Порье. Что почувствовали в этот момент?

— Он ударил меня в лицо. Если я сделаю то же самое с тобой, тебе же не понравится. Это никому не по душе.

— Что скажете о Дастине?

— Очень крутой соперник. Он попал несколько раз, а в случае с первой гильотиной Порье был близок к победе, она была очень плотной. Но я ожидал этого от него, это была часть плана. Во время второй я понял, что смогу воспользоваться этим моментом. Думаю, он оставил слишком много сил, пытаясь задушить меня.

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— Последняя неделя была для вас тяжёлой?

— Дело не в одной неделе, а в нескольких последних годах. Я тренируюсь очень усердно и без выходных. Безусловно, последние дни тоже были сложными — с весогонкой и журналистами со всех сторон. В раздевалке мне спокойно, но когда я шёл к октагону, то чувствовал ответственность. Видел знакомых из города, деревни, родственников, ощущал напряжение.

— Ваш отец впервые находился в вашем углу во время боя в UFC. Как это повлияло?

— Как уже сказал, когда иду к клетке с отцом, есть ощущение, что я захожу туда со львом. Моя команда даёт мне столько энергии и сил... Рад, что смог показать такое выступление на глазах отца. Я здесь благодаря своим спарринг-партнёрам. Мы очень близки с одноклубниками и тренерами. Они привели меня туда, где я сейчас. Мы выиграли и будем продолжать побеждать.

— В этом турнире также приняли участие ваши партнёры по команде. Насколько тяжело было биться с ними на одном шоу?

— Это очень давило. Я не мог сфокусироваться. Не хотел бы, чтобы мы ещё выступали на одном шоу. Мы увидели плюсы и минусы, считаю, что минусов больше. Я чувствовал себя не лучшим образом. Но нужно поговорить с ними и узнать их мнение.

— Теперь в вашем послужном списке 28 побед и ни одного поражения. На ваш взгляд, о чём это говорит?

— Не знаю. Интересно другое. Твой рекорд за карьеру — 28:0, у тебя 12 побед подряд в UFC. Ты являешься одной из самых больших звёзд в своём виде спорта, но всё равно все будут говорить, что тебе надо подраться с тем-то, чтобы что-то доказать. Проявите уважение и поставьте меня на первое место в рейтинге бойцов, независимо от весовых категорий (Pound-for-Pound. — RT) на следующей неделе. Я заслужил это.

— После боя вы обменялись футболками с Порье и пообещали пожертвовать деньги от продажи майки в его фонд. Почему вы решили так сделать?

— Мне кажется, я могу продать эту футболку дороже, чем Порье. У меня больше подписчиков в Instagram. Все деньги я перечислю в его фонд. Слышал, что он занимается благотворительностью. Мы знамениты, у нас есть деньги, мы можем помогать другим. Если ты способен распределять свои деньги, то это хорошо, но если ты думаешь только о них, то это плохо. Поддерживать других очень важно для нас, даже если мы обрадуем лишь одного ребёнка.

— Вы вновь выпрыгнули из октагона. Почему?

— Хотел добраться до своих тренеров, но первым увидел Дану. Он мягкий, поэтому решил на него приземлиться. В этот раз всё было не на эмоциях. Это был прыжок радости. Если вы никогда не соревновались на таком уровне, то это сложно понять.

— Можно сказать, что это уже стало вашей фишкой?

— Нет, с этим надо прекращать. С 2008 по 2012 год я занимался с детьми. Первое, чему мы учим, — это уважение. Нужно уважать зал, своих спарринг-партнёров, друзей, в первую очередь тренера. Этим и отличаются смешанные единоборства. Бывает такой момент... Я пришёл в себя и сказал, мол, всё, а они не отпускают (улыбается).

— Президент UFC Дана Уайт сказал, что следующим претендентом на титул станет Тони Фергюсон...

— Мой следующий оппонент — очень хороший стейк, бургер с двойным сыром и сок со льдом. Хочу немного отдохнуть. Пожалуйста, дайте время.

— На протяжении последних месяцев говорится о вашем возможном поединке с Жоржем Сен-Пьером. Как вы сами на это смотрите?

— Он очень крутой парень. Великий чемпион, спортсмен. Хороший пример для молодёжи. Хочет вернуться и добавить в своё наследие бой со мной, думает, что может скинуть вес до 70 кг. Жду его. Если же Сен-Пьеру нравится этот пояс, могу дать сфотографироваться с ним. Готов драться? Добро пожаловать!

— Вам хотелось бы вновь выступить на турнире в Абу-Даби?

— Я дрался везде — в ОАЭ, США, России, Африке. Считаю, что Объединённые Арабские Эмираты в целом и Абу-Даби в частности — самое безопасное место в мире. Хотел бы здесь выступать. Меня здесь хорошо поддерживают. Надеюсь, болельщикам нравится мой стиль, понравился мой бой, всё шоу. С радостью вернулся бы сюда, тем более что UFC уже договорился о ещё одном шоу. Думаю, мог бы подраться в Москве на 50-тысячной арене или даже в Африке.

— Вас действительно привлекает перспектива провести поединок в Африке?

— Здесь арену построили за два месяца. Думаю, то же самое можно сделать в Конго, Нигерии или Судане. Готов подраться там, если этого хочет UFC. Африка в тяжёлой ситуации. Есть много деревень, где люди умирают, потому что там нет воды. Почему бы не организовать там турнир?

— Всё дело в UFC?

— Если промоушен решит сделать что-то подобное, то я поддержу эту идею. Могу сразиться там с Сен-Пьером. Почему бы в декабре-январе не помериться силами в Конго, а все заработанные деньги потратить на благотворительность? В Абу-Даби UFC заработал около $50 млн, а если там получат $30 млн, то почему бы не отдать их нуждающимся?

— Планируете ли перейти в другую весовую категорию и стать чемпионом в двух дивизионах?

— Нет, я не полусредневес, не полулегковес. Я отлично чувствую себя в лёгкой категории. Возможно, поднимусь выше, но не сейчас. Тем более что у меня уже есть два разных пояса, новый — потяжелее.

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— После этого боя вы обошли Фёдора Емельяненко по числу одержанных подряд побед. Уверены, что сможете вовремя повесить перчатки на гвоздь и уйти непобеждённым?

— Любой может проиграть. Когда ты появляешься на свет, ты слабый, потом становишься сильным. Затем стареешь и вновь ослабеваешь. Не думаю, что буду тут вечно. Сейчас я непобеждённый чемпион UFC, но я не знаю, что будет через полгода. В настоящий момент я творю историю со своей командой. Помню, когда в соседней комнате у нас был зал, я просыпался от звуков тренировки. Отец учил меня акробатике, как правильно отжиматься. Тогда мне было четыре года, сейчас мне 30.

— Что бы вы сказали своим молодым фанатам?

—Уважайте своих родителей. Будьте близки с ними. Отец и мать — это всё. В вашей жизни всё будет хорошо, если вы будете их слушаться. Всё остальное — преходящее. Когда тебе 15—17 лет, ты думаешь, что знаешь всё. Чувствуешь силу. В такие моменты ты иногда перестаёшь уважать их. Но ты всегда должен помнить, как они тебя воспитывали.