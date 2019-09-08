Нурмагомедов заявил что его следующим соперником станет стейк

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Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём следующем сопернике.
Нурмагомедов заявил что его следующим соперником станет стейк
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Мой следующий оппонент — очень хороший стейк с двойным бургером и немного сока со льдом. Хочу немного отдохнуть. Дайте время, пожалуйста», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал Тони Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова.

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