Нурмагомедов заявил что его следующим соперником станет стейк

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём следующем сопернике.

«Мой следующий оппонент — очень хороший стейк с двойным бургером и немного сока со льдом. Хочу немного отдохнуть. Дайте время, пожалуйста», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал Тони Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова.