Уайт назвал Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова
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«Фергюсон — следующий в очереди. Претендент на пояс, если он согласится на этот бой. Посмотрим, когда Хабиб захочет драться в следующий раз и сможет ли Тони тогда войти в октагон», — заявил Уайт на пресс-конференции.
Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вновь выпрыгнул за пределы октагона после боя.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.