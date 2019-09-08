Уайт назвал Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал имя следующего претендента на титул чемпиона в лёгком весе, принадлежащего россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Фергюсон — следующий в очереди. Претендент на пояс, если он согласится на этот бой. Посмотрим, когда Хабиб захочет драться в следующий раз и сможет ли Тони тогда войти в октагон», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вновь выпрыгнул за пределы октагона после боя.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.