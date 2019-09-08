Нурмагомедов вновь выпрыгнул за пределы октагона после боя
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На сей раз боец бросился к своему отцу, главе промоушена Дане Уайту и членам своей команды, чтобы отпраздновать победу вместе с ними.
Ранее сообщалось, что Порье не сумел сдержать свои эмоции после поражения от Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе и расплакался во время интервью.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.