Нурмагомедов вновь выпрыгнул за пределы октагона после боя

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, после того как арбитр остановил его схватку с американцем Дастином Порье в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, перелез через ограждение и выпрыгнул из октагогна, как и годом ранее после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

На сей раз боец бросился к своему отцу, главе промоушена Дане Уайту и членам своей команды, чтобы отпраздновать победу вместе с ними.

Ранее сообщалось, что Порье не сумел сдержать свои эмоции после поражения от Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе и расплакался во время интервью.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.