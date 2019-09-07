Нурмагомедов победил Порье в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе над американцем Дастином Порье.
Нурмагомедов победил Порье в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе
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Поединок завершился в третьем раунде удушающим приёмом фаворита.

Эта победа стала 28-й для Нурмагомедова в карьере и 12-й под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Зубайра Тухугов и непобеждённый англичанин Лерон Мёрфи не сумели выявить победителя на турнире UFC 242 в Абу-Даби, Шамиль Абдурахимов техническим нокаутом уступил американцу Кёртису Блэйдсу, а Майрбек Тайсумов проиграл бразильцу Диего Феррейре.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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