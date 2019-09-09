Дебют Сафина на ТВ, бессонная ночь Слуцкого и «ссора» олимпийских чемпионов: как болели за Медведева в финале US Open

Противостояние Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата США по теннису стало одним из самых обсуждаемых спортивных событий сентября. За спортсменов переживали по обе стороны океана как обычные болельщики, так и профессиональные атлеты и тренеры. Бессонную ночь за просмотром трансляции провёл Леонид Слуцкий, нарушил режим национальной команды по футболу капитан Артём Дзюба. В России ажиотаж вызвала не только сама игра, но и комментаторский дебют на телевидении экс-первой ракетки мира Марата Сафина.

«Мы все переживаем за тебя»

Финал мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису превзошёл все ожидания. Венчавшая программу последнего турнира Большого шлема в сезоне битва вызвала настоящий ажиотаж у российской публики, а многие эксперты уже заговорили о возрождении всенародной любви к этому виду спорта.

Несмотря на то что противостояние Рафаэля Надаля и Даниила Медведева началось ближе к полуночи по московскому времени, а завершилось лишь под утро, за 23-летнего москвича активно болели по всей стране.

Захватывающее пятисетовое противостояние, длившееся почти пять часов и едва не ставшее самым длительным в истории финалом, вошло в топ самых обсуждаемых тем в российском сегменте социальных сетей. Зрители делились своими переживаниями и жаловались, что останутся без сна накануне новой рабочей недели.

Однако развязку спортивного триллера в прямом эфире увидели лишь те, кто верил в Даниила Медведева до конца и не выключил трансляцию после проигранного второго сета или в середине третьего, когда казалось, что победа Рафаэля Надаля — это дело времени.

Впрочем, настоящих экспертов и знатоков тенниса мысли о сне и об отказе от просмотра матча не посещали ни разу, даже когда время в Москве перевалило за два часа ночи.

«Я не сплю», — сообщил своим подписчикам первый российский победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников.

Я не сплю — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 9, 2019

Экс-теннисист был онлайн до последнего решающего удара Надаля и после поделился своим мнением о будущем Даниила Медведева.

«Независимо от результата, характер и мастерство Даниила позволят ему ещё не один раз сыграть в финалах. Приобретённый опыт даром не пройдёт. Ты молодчина! Очень жаль, что не может быть двух чемпионов, ведь заслужили оба», — поделился экспертным мнением Кафельников.

Эмоционально за Медведева болела и бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. Теннисистка то и дело оставляла восторженные комментарии, а после окончания встречи выдала ироничный комментарий в адрес коллег.

«Сейчас все наши чемпионы шлемов выдохнут с облегчением. Пока не догнал, пока не затмил», — написала она в своём Twitter.

Omg omg omg!!! — Anna Chakvetadze (@achakv87) September 9, 2019

Оценил успехи россиянина и 16-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович.

«Поздравляю Рафу с написанием очередной страницы в истории нашего вида спорта. Ты продемонстрировал удивительный боевой дух. В то же время поздравляю Даниила с его невероятным выступлением на харде этим летом. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Молодцы, ребята, спасибо за великолепный матч», — написал Джокович у себя Twitter.

Congrats to Rafa for creating more history in our sport and showcasing amazing fighting spirit. And congrats to Daniil for an incredible summer on hardcourt in USA. You should be proud of yourself. Great things to come for you. Well done boys & thank you 🙏 for fantastic match. https://t.co/dpCJA0UFt6 — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 9, 2019

Перипетии финального матча захватили и испанскую аудиторию социальных сетей. Однако испанцы ожидаемо комплиментарно оценивали волю и мастерство соотечественника Надаля.

«Этот парень — с другой планеты», — прокомментировал игру Рафаэля вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа.

«Поздравляем тебя с очередной великой победой. Гордимся тем, что ты являешься почётным членом нашего клуба», — обратился к Надалю официальный канал мадридского «Реала» в Twitter.

🇺🇸🏆🎾 Un deportista ejemplar sin límites. Enhorabuena por tu gran triunfo en el @usopen, @RafaelNadal. El @realmadrid está muy orgulloso de ti y de que seas socio de honor de nuestro club. #USOpen — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 9 сентября 2019 г.

В стороне от главного события воскресенья не остались и представители российского футбола. За Даниила Медведева активно болел бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, в настоящее время тренирующий голландский «Витесс». В Instagram специалист выложил фрагмент трансляции и сопроводил его одобрительными комментариями в адрес российского теннисиста.

«Давай, давай, давай, Даня! Тяжело, конечно! Против Надаля по-другому быть не может. Мы все переживаем за тебя», — подбадривал Медведева Слуцкий.

Несмотря на поздний час и предстоящую игру отборочного цикла Евро 2020 с Казахстаном, за финалом внимательно наблюдал и капитан сборной России Артём Дзюба. Футболист рассказал об этом в своём Instagram. Однако, досмотрел ли лидер отечественного коллектива игру до конца, неизвестно.

Игра Даниила Медведева не оставила равнодушными и других звёзд спорта. Так, олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вонн, наблюдавшая за игрой с трибуны, так прониклась уважением к упорству россиянина, что в концовке третьего сета начала активно поддерживать его, выражая своё восхищение продолжительными аплодисментами.

Столь эмоциональное поведение не понравилось жениху американки, канадскому хоккеисту Пи Кей Суббэну, который во время матча пытался остановить свою невесту, а после его окончания объяснил своё поведение в Twitter.

«Кто-то должен был заставить её вести себя как следует», — написал в Twitter олимпийский чемпион.

Позже о встрече на стадионе Артура Эша высказалась и сама Вонн.

«Невероятный финал! Поздравляю Рафаэля с ещё одним титулом турнира Большого шлема. И снимаю шляпу перед Даниилом за то, что он боролся до последнего розыгрыша. Оба продемонстрировали сумасшедший теннис. Спасибо», — написала она в Twitter.

«Пошла вода горячая»

Финал US Open запомнился не только самой игрой, но и работой в эфире двукратного победителя турниров Большого шлема Марата Сафина. Экс-первая ракетка мира дебютировал в жанре телевизионного репортажа в пятичасовом эфире «Первого канала» и привёл публику в восторг.

К удивлению многих, пропавший из поля зрения журналистов с момента завершения карьеры Сафин не стушевался. Он вёл себя расковано, не соблюдал строгих рамок ведения репортажа, активно болел за Медведева и выдал целую серию высказываний, которые сразу же полюбились зрителям.

Так, Сафин в ироничной манере комментировал изменения во внешности Рафаэля Надаля.

«Он тоже нервничает. Вот, смотрите, у него волосы уже выпадают. Если проиграет, можно будет сказать, что он официально постарел», — рассуждал в прямом эфире теннисист.

Опытный игрок давал Медведеву необычные подсказки.

«Да пробей ты ему разок в тело, ну ничего страшного, получил бы он в мясо! Не торопись! Подними ручку, возьми полотенце. Пусть он подумает, что у него 0:15. Пусть ходит и думает, что подвис», — обращался к соотечественнику Марат.

Кроме того, Сафин небанально реагировал и на происходящее вокруг корта. Так, экс-первая ракетка мира продемонстрировал блестящее знание звёзд шоу-бизнеса.

«О, а это хорошая актриса из сериала The Americans. Отличный сериал про русских шпионов-нелегалов. Советую посмотреть, есть на Netflix. Это вообще можно было говорить в эфире?» — смеялся экс-теннисист.

Победу Медведева в третьем сете и экс-первая ракетка мира и вовсе встретил одобрительной фразой: «Пошла вода горячая».

Столь раскованное поведение, разумеется, не осталось незамеченным. По мнению комментатора Дмитрия Шнякина, работа Сафина в эфире вполне заслуживает официального признания.

«Идёт на «Тэфи». Давно ждал, чтобы кто-то жёг в подобном стиле. Фишка в раскованности, в лексике, которую он может себе позволить даже на Первом. Потому что он Сафин», — отметил тележурналист в своём Twitter.

В восхищении от новой роли спортивной звезды остался и заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

«Обычно я выключаю звук, но тут был счастлив услышать Марата. Он со своим видением первого игрока в мире очень интересно и подробно рассказывал, что происходит на корте. Это был спектакль, которого я ещё не видел. Получил огромное удовольствие. Если записать эту встречу под комментарии Сафина, то это будет один из лучших учебников для детей о том, как нужно играть в теннис, это станет пособием для преподавателей. Это фантастика», — цитирует специалиста РИА.

Сам же Сафин свой дебют оценил спокойно и с присущим ему хладнокровием. При этом, как подчеркнул экс-теннисист, он не уверен в том, что его работа пришлась по вкусу всем любителям спорта.

«Я не хочу извиняться, но вроде бы получилось нормально. Пока не думаю о том, чтобы комментировать на постоянной основе. Если заниматься этим, то надо делать это профессионально. Думаю, наша публика ещё не готова к таким комментариям. Для кого-то это нормально, а кому-то режет слух», — цитирует Сафина Sport24.