Футболист «Барселоны» Пике отметил прогресс Медведева

Испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике, являющийся одним из инвесторов Кубка Дэвиса, отметил прогресс российского теннисиста Даниила Медведева.

«Молодые теннисисты очень сильны в последнее время. В частности, Даниил Медведев. Каждый из них уже готов побеждать Надаля, Федерера и Джоковича», — цитирует футболиста AS.

Медведев начинал 2019 год на 16-й строчке рейтинга АТР. Сегодня на его счету ряд финалов престижных соревнований, в частности US Open, а также победа на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.

Ранее олимпийская чемпионка из США заявила, что снимает шляпу перед Медведевым.