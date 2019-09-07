«То, что сотворил Даниил, на одном уровне с героизмом»: как в России отреагировали на выход Медведева в финал US Open

Даниил Медведев имеет все шансы стать лучшим теннисистом в истории России, а также со временем получить звание первой ракетки мира. Об этом после выхода спортсмена в финал US Open заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Успех 23-летнего россиянина не остался незамеченным и среди представителей других видов спорта — так, о поддержке соотечественника заявил капитан футбольной сборной Артём Дзюба.

Выход 23-летнего россиянина Даниила Медведева в финал открытого чемпионата США по теннису стал знаковым событием для всего российского спорта. За пятую ракетку мира во встрече с болгарином Григором Димитровым без преувеличения болела вся страна.

Так, финалиста US Open поздравил капитан сборной России по футболу Артём Дзюба. Форвард «Зенита» опубликовал целую серию сториз в своём Instagram, где прямо во время трансляции теннисной встречи прокомментировал действия соотечественника.

«Просто красава! Молодец! Смотрел все его матчи. Браво! Очень уверенно. Обожаю теннис: если не Федерер, то тогда Медведев. С Надалем будет интересная заруба. Посмотрим, как будет, но пока испытываю чувство гордости», — рассказал подписчикам Дзюба.

В стороне не остался и другой активный пользователь социальных сетей — бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

14 лет спустя мы вновь увидим Российского теннисиста,который будет играть в финале турнира БШ. Поздравления тебе,Даниил👏👏👍👊🇷🇺 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 сентября 2019 г.

«14 лет спустя мы вновь увидим российского теннисиста, который будет играть в финале турнира Большого шлема. Поздравления тебе, Даниил», — написал Кафельников в своём Twitter.

«Даниилу будет тяжело»

В то время как социальные сети пестрили восторженными отзывами и поздравлениями в адрес Медведева, представители элиты российского тенниса скрупулёзно анализировали прошедшие игры москвича и давали свой прогноз на финальный поединок с испанцем Рафаэлем Надалем.

Так, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что полуфинал сложился для отечественного спортсмена удачно.

«Определяющим в этом матче оказался первый сет, который Медведев в итоге сумел закончить в свою пользу. Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом. Смог. Голова у него работала просто блестяще. Настоящая гроссмейстерская победа. Важно, что она была добыта в трёх сетах, а это обеспечит Даниилу лёгкое восстановление перед финалом», — цитирует Тарпищева ТАСС.

При этом, по мнению Тарпищева, рассчитывать на подобный сценарий в финале не стоит.

«Даниилу будет тяжело играть. Надаль — моторный, а Медведев стоит далеко за задней линией. С этой точки зрения Надаль играет, как в настольный теннис, а Медведев не может так играть, поскольку далеко стоит. Эти пять метров, на расстоянии которых стоит наш теннисист, дадут Рафаэлю время на подготовку. С этой позиции Медведева важность подачи приобретает особую ценность. Во-первых, Даниилу следует правильно подавать, во-вторых — стараться больше играть за задней линией. Тогда у него есть шансы», — отметил глава ФРТ.

При этом Тарпищев выразил уверенность, что вне зависимости от исхода финала Медведев уже вписал своё имя в историю мирового тенниса.

«Он вполне может стать лучшим русским теннисистом в истории. Ему по силам и звание первой ракетки мира. Семь финалов, которые у него есть, — показатель психологической устойчивости, а главное, видно, как он может прибавлять», — резюмировал президент Федерации тенниса России.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил волю и характер, которые продемонстрировал Даниил Медведев в полуфинале.

«Это уникальная победа! Нам пришлось ждать российского игрока в финале турниров Большого шлема долгих 14 лет. То, что сотворил Даниил, ставлю на один уровень с героизмом. Счастлив, что жил в эпоху Кафельникова и Сафина и дождался, что мы живём в эпоху Медведева. Он ещё доставит нам много радости от тенниса», — цитирует Камельзона ТАСС.

Кроме того, тренер отметил, что по ходу полуфинальной встречи 23-летний москвич доказал, что обладает качествами, которыми не может похвастать ни один из участников турнира.

«Димитров в силу опыта вышел на корт с определённым планом. Втянул Даниила в длительное перебрасывание. Медведеву было сложно, он неловко чувствовал себя, но на тай-брейке удача была на его стороне. Сейчас никто в мире не играет сильнее Медведева решающие мячи. Второй и третий сеты были для него тяжёлыми, но он проявил русскую настойчивость, которая заложена в нём», — подчеркнул специалист.

Успехи Даниила Медведева также оценил двукратный полуфиналист турниров Большого шлема Михаил Южный. В интервью RT экс-теннисист признался, что не ожидал от соотечественника такого прорыва.

«Если честно, то очень удивлён, что Даниил вышел в финал. До начала турнира я на это не рассчитывал. Казалось, что по той сетке, которая у него была, это практически невозможно. Полагал, что ему не хватит сил уже на стадии четвертьфинала, но время показало, что я ошибся. Поражает, какую форму он набрал, и это несмотря на то, что уже в четвёртом круге начались проблемы, связанные с усталостью. Это говорит о его высоком классе», — заявил Южный в беседе с RT.

При этом он не стал делать прогнозов относительно того, по какому сценарию может развиваться решающая встреча на американском корте. Экс восьмая ракетка мира отметил лишь то, что обыграть Рафаэля Надаля Медведеву будет проблематично.

«Надаль, пожалуй, один из самых неудобных соперников для него — об этом говорит поражение от Рафы в Монреале. Но ведь и Джокович, с которым справился Медведев в Цинциннати тоже, мягко говоря, не прост. Выходя на корт, Даниил доказывает, что заслуженно бьётся за титул. Будем верить, что ему по силам этот последний шаг», — резюмировал Южный.