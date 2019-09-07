Впервые за 14 лет: Медведев пробился в финал US Open и встретится с Надалем

Впервые за 14 лет российский теннисист сыграет в финале турнира Большого шлема. Даниил Медведев стал участником решающего матча после победы над Григором Димитровым в трёх сетах. Его соперником стал Рафаэль Надаль, который обыграл Маттео Берреттини. В женской сетке титул оспорят Серена Уильямс и Бьянка Андрееску.

Выход Медведева в финал

На нынешнем US Open Даниилу Медведеву как будто воздаётся за тяжёлый график и два поражения в финалах, которые предшествовали этому турниру. В первую неделю россиянин боролся разве что с судорогами и зрителями, но никак не с соперниками, из которых только Фелисьяно Лопес мог похвастаться известностью в теннисных кругах.

После этого Медведеву должны были достаться суровые испытания в лице Новака Джоковича и Роджера Федерера, однако один выбыл из борьбы в связи с травмой, а другой проиграл Григору Димитрову в четвертьфинале. После победы над Стэном Вавринкой, которая заодно принесла Медведеву четвёртое место в рейтинге ATP, ему предстояло побороться за финал с несеяным болгарским теннисистом.

Димитров вряд ли ехал в Нью-Йорк в качестве претендента на высокий результат. До US Open он проиграл семь из восьми матчей, а однажды не смог совладать с 405-й ракеткой мира Кевином Кингом. Но 28-летний игрок начал с нуля на заключительном в сезоне мейджоре и добрался до полуфинала турнира Большого шлема третий раз в карьере. Правда, фаворитом в матче с Медведевым он так и не стал.

Это подтвердилось в первом же гейме. Димитров разом проиграл четыре розыгрыша на своей подаче, а затем не реализовал двойной брейк-поинт. Медведев уверенно контролировал игру, но и у него произошёл сбой в четвёртом гейме, в котором он стал допускать ошибки в долгих розыгрышах и не дотягивался до дальних мячей. За исключением этого эпизода россиянин играл под стать своему сопернику, не форсируя партию.

При счёте 6:5 Димитров смог заработать сетбол, но Медведев тут же его отыграл и взял гейм, после чего выиграл и тай-брейк. Статистика при этом была не на стороне российского теннисиста — на семь активно выигранных розыгрышей у него пришлось 18 невынужденных ошибок. Соперник же ушёл в минус всего на один пункт.

Этот факт должен был придать уверенности Димитрову во втором сете, и болгарин действительно начал его с брейка. Но после этого последовали четыре неудачных розыгрыша на своей подаче и проигранный под ноль гейм. Медведев воспользовался таким подарком, чтобы повторить брейк и повести со счётом 3:1. Правда, вновь не обошлось без минутного помутнения, которое на этот раз пришлось на подачу россиянина. Лишив соперника преимущества, Димитров попытался додавить в девятом гейме, но за десять минут так и не смог заработать брейк-пойнт. Медведеву же затем хватило всего одной попытки, чтобы реализовать сетбол на чужой подаче.

Из 12 матчей, в которых российский теннисист выиграл два первых сета, 11 заканчивались его победой. Хотя в любой момент силы могли покинуть Медведева, короткие геймы третьего сета позволяли ему держаться на плаву дальше. Димитров на третьем часу игры так и не выстроил тактику, которая бы помогала ему самостоятельно добиваться успеха, не дожидаясь осечек соперника. Медведев же сумел сделать брейк в четвёртом гейме и заработал два матчбола на чужой подаче. Димитров отыграл их, но ответить чем-либо не смог. Победа в поединке, который продлился два с половиной часа, осталась за пятой ракеткой мира.

«В первом сете Димитров был намного ближе к победе. Я плохо себя чувствовал, не было энергии. Если честно, то в этот момент подумал, что не смогу держать до конца матча свой уровень, что в какой-то момент Григор меня «возьмёт». Но, выиграв первый сет, я полностью переломил ход поединка, уже играл намного лучше и заслуженно вышел в финал», — сказал Медведев после матча.

Он стал первым российским теннисистом за 14 лет, который пробился в финал турнира Большого шлема. Последним такого успеха добился Марат Сафин на Открытом чемпионате Австралии, когда обыграл Ллейтона Хьюитта. Заодно Медведев обеспечил себе попадание на Итоговый турнир ATP — после 2009 года, когда отбор прошёл Николай Давыденко, никто из россиян этого не добивался.

Надаль настиг Медведева

Долгое время избегавший встреч с «большой тройкой» Медведев всё-таки сыграет с одним из её представителей. Рафаэль Надаль, третья ракетка мира и 18-кратный победитель мейджоров, предсказуемо пробился в свой пятый финал US Open после победы над итальянцем Маттео Берреттини.

Такой соперник был под стать Надалю — высокие и мощно подающие теннисисты иногда доставляют ему проблемы. Берреттини удавалось в первом сете спасать каждый гейм на своей подаче, даже когда испанец был очень близок к тому, чтобы «поживиться» брейком. Более того, в 13-м гейме 24-й ракетке турнира удавалось вести со счётом 0:4, а затем и 2:5, но в этот момент у Надаля включился режим победителя. Отыграв два сетбола, он оставил первую партию за собой.

Если Королю Грунта удавалось в полуфинале турниров Большого шлема начать матч с выигранного сета, то он обязательно проходил дальше. Эта статистика не врала 21 раз и не соврала в 22-й. При счёте 4:3 Надаль всё-таки смог впервые выиграть подачу Берреттини, и потом итальянцу оставалось только доигрывать встречу. С этого момента ему покорились только два гейма.

Надаль и Медведев проведут матч-реванш финала турнира в Монреале, в котором испанский теннисист одержал победу. Два будущих соперника являются лидерами ATP-тура по выигранным поединкам, так что более достойных участников титульного матча на US Open придумать сложно.

Новая попытка Серены

Серена Уильямс добилась ещё одной попытки сравняться с легендарной австралийкой Маргарет Корт по числу титулов на турнирах Большого шлема. Американка, выигравшая главные теннисные соревнования 23 раза, дошла до финала US Open второй раз подряд. Цель, которую она преследует после своей последней победы на Australian Open в 2017 году, вновь оказалась максимально близка.

В полуфинале Уильямс-младшая расправилась с украинкой Элиной Свитолиной. Если предыдущий матч американки с Ван Цян продлился 44 минуты, то теперь ей понадобилось столько же времени для победы в первом сете. Одни только два стартовых гейма отняли 16 минут, но именно они стали ключом Серены к успеху. Она с огромным трудом повела со счётом 2:0 и в дальнейшем только увеличивала преимущество. Непривычно для себя Уильямс часто выходила к сетке,что и помогло ей обыграть Свитолину в первой партии.

Во втором сете хозяйка корта не снижала давления. К своему 33-му финалу турниров Большого шлема Уильямс подбиралась уже на всех скоростях, отдав украинской теннисистке всего один гейм. В субботу, 7 сентября, у неё будет возможность стать самой титулованной теннисисткой на US Open в Открытой эре. Уильямс выигрывала последний в сезоне мейджор уже шесть раз.

В финале американка будет явным фаворитом. Её соперницей стала гораздо менее опытная 19-летняя Бьянка Андрееску. Канадская теннисистка, ранее не выигрывавшая больше одного матча на турнирах Большого шлема, в своём полуфинале обыграла Белинду Бенчич.

Этот матч получился гораздо более содержательным. Никому из теннисисток не удалось взять чужую подачу в первом сете, хотя у 22-летней швейцарки было шесть брейк-пойнтов. 22-летняя теннисистка была в двух очках от того, чтобы забрать партию, но спустя пару минут она проигрывала со счётом 0:5 на тай-брейке, который было уже не спасти.

Во втором сете Бенчич прибавила и повела с брейком со счётом 5:3. Но красивого камбэка не произошло. Андрееску выиграла четыре гейма подряд, реализовав один из брейк-пойнтов двойной ошибкой соперницы. На своём дебютном US Open канадка сразу дошла до финала — последней до неё это делала Винус Уильямс в 1997 году. Андрееску встретится с её младшей сестрой, которая недавно отказывалась от борьбы с канадкой из-за травмы в решающем матче турнира в Торонто. 19-летняя теннисистка ни разу не проигрывала соперницам из топ-10 рейтинга WTA, и для Уильямс, занимающей восьмую строчку, это будет тревожным звонком.