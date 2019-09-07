Российский теннисист Медведев выиграл 20 матчей за последние 38 дней

Сломив сопротивления болгарина Григора Димитрова в полуфинале US Open в трёх партиях, российский теннисист Даниил Медведев выиграл свой 20-й матч за последние 38 дней.

Посеянный под пятым номером на заключительном турнире Большого шлема в году москвич, провёл в общей сложности 22 матча и оступился лишь в двух ― в финалах турниров в Вашингтоне и Монреале. При этом в 15 из 20 матчей Медведев не позволял соперникам выиграть ни одной партии.

Всего за последние 52 недели россиянин одержал 67 побед и является с большим отрывом лидером ATP-тура по этому показателю.

Ранее сообщалось, что форхенд российского теннисиста Даниила Медведева признан организаторами US Open лучшим моментом полуфинала против болгарина Григора Димитрова.