Прорыв 19-летней канадки, тяжёлая победа Надаля и долгожданный успех Италии: итоги десятого дня US Open

На Открытом чемпионате США по теннису определились все участники полуфиналов. В мужской части турнира вторым после Даниила Медведева дебютантом этой стадии стал итальянец Маттео Берреттини, чьи соотечественники не добивались такого успеха 42 года. В полуфинал также вышел испанец Рафаэль Надаль. У женщин одну из пар, которая будет бороться за участие в титульном матче, составили швейцарка Белинда Бенчич и 19-летняя канадка Бьянка Андрееску.

Возвращение Бенчич

Десятый день на US Open открывался матчем швейцарки Белинды Бенчич и хорватки Донны Векич. Двум подругам, которые часто тренируются вместе, предстояло в очном противостоянии выяснить, кто из них больше достоин дебютировать в полуфинале турниров Большого шлема. В 2019 году они уже встречались на «Ролан Гаррос», и тогда победу в третьем круге одержала хорватская теннисистка. Но в Нью-Йорке статус фаворита и более высокий посев достался Бенчич, по ходу турнира обыгравшей Наоми Осаку.

Тем не менее Белинда не очень уверенно себя чувствовала в столь ответственном поединке. При счёте 4:4 в первом сете и 40:15 на своей подаче швейцарка допустила несколько ошибок подряд, и Векич, не прилагая усилий, сделала брейк. Бенчич сумела собраться и сразу взять чужую подачу, после чего соперницы добрались до тай-брейка, где сильнее была швейцарка.

Во втором сете теннисистки поочерёдно брали геймы на своей подаче, но при счёте 2:3 в пользу хорватки Бенчич выиграла 12 очков в 14 розыгрышах и резко оторвалась в счёте — для победы ей оставался всего один гейм. Векич в этом сезоне уже трижды побеждала после матчболов соперниц, в том числе в матче 1/8 финала US Open с Юлией Гёргес. Но у Бенчич было целых три попытки, чтобы выиграть встречу, и последнюю из них она реализовала.

Для 22-летней спортсменки выход в полуфинал означает возвращение в первую десятку рейтинга WTA, из которой она вылетала после серии тяжёлых травм. Два года назад Бенчич находилась в четвёртой сотне, но смогла не только справиться со всеми проблемами, но и вернуться на самый высокий уровень тенниса.

Прорыв Андрееску

Будущая соперница Бенчич по полуфиналу тоже никогда ещё не доходила до этой стадии турниров Большого шлема. Более того, 19-летняя Бьянка Андрееску никогда не пробивалась даже в 1/16 финала, а год назад в Нью-Йорке проиграла в первом круге квалификации. При этом она уже входит в элиту женского тенниса благодаря победам на престижных турнирах в Индиан-Уэллсе и Торонто. На US Open канадка показала, что если её не беспокоят травмы, то она может добиваться больших для своего возраста успехов.

В четвертьфинале она обыграла Элисе Мертенс, у которой был самый низкий (25-й) номер посева среди участниц этой стадии. Поначалу бельгийка за счёт опыта переигрывала Андрееску и взяла первую партию. Но во втором сете канадка трижды взяла подачу соперницы и уверенно выиграла четыре гейма подряд в концовке партии.

Этого хватило, чтобы в третьем сете оказать достаточное психологическое давление на соперницу. Сделав ещё один брейк в восьмом гейме, Андрееску одержала 13-ю трёхсетовую победу за сезон. Так же, как и её соперница по полуфиналу, Андрееску закончит турнир в первой десятке мирового рейтинга.

Торжество 90-х

У мужчин впервые в истории в полуфинале турнира Большого шлема сыграют три теннисиста, которые родились в 1990-х годах. К Даниилу Медведеву и Григору Димитрову присоединился итальянец Маттео Берреттини. Обидчик Андрея Рублёва также выбил из борьбы Гаэля Монфиса, одолев его в затяжном пятисетовом матче.

Опытный француз, три года назад уже игравший в полуфинале US Open, отлично подавал в первом сете и выиграл его, но молодой соперник забрал две следующие партии. Отчасти на такой результат повлияло решение организаторов закрыть крышу корта Артура Эша. После этого Монфис допустил три двойные ошибки в концовке третьего сета. Со временем французский теннисист адаптировался и сравнял счёт по партиям.

В решающем сете Берреттини вновь активнее соперника рвался к победе. В девятом гейме итальянец заработал матчбол на своей подаче, но допустил двойную ошибку, после чего Монфис сделал брейк. 23-летнему игроку пришлось заново идти вперёд, но и следующие четыре матчбола он не реализовал.

Однако, всё же выиграв тай-брейк, Берреттини стал вторым в истории полуфиналистом US Open из Италии — первым в 1977 году был Коррадо Барадзутти. Интересно, что за весь предшествовавший Открытому чемпионату США сезон 25-й ракетке мира удалось выиграть всего один матч на харде, а в Нью-Йорке он одержал уже пять побед.

Качели Надаля

После схода с турнира Новака Джоковича и вылета Роджера Федерера в сетке US Open остался последний представитель «большой тройки». Рафаэль Надаль в восьмой раз пробился в полуфинал этого турнира, одержав победу над Диего Шварцманом из Аргентины.

Для соперников это была восьмая встреча, и во всех предыдущих поединках победу праздновал испанский теннисист. Очередной раунд их противостояния завершился в трёх сетах, но продлился достаточно долго — каждую партию теннисисты разыгрывали около часа.

В первых двух сетах Надаль уверенно вёл с двумя брейками (4:0 и 5:1), но позволял 21-й ракетке мира отыгрываться. Правда, только для того, чтобы затем всё равно выиграть партию. В третьем сете Надаль подозвал к себе тренера, который помог ему справиться с судорогами, и тогда испанец перестал церемониться со Шварцманом. Совершив рывок в четыре гейма не в начале сета, а в его концовке, 18-кратный победитель турниров Большого шлема пробился в полуфинал. C Берреттини Надаль встретится впервые за карьеру.