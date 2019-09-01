Победа Рублёва над Кирьосом, штраф Медведева и слёзы Осаки: итоги шестого дня US Open

Андрей Рублёв стал вторым российским теннисистом, пробившимся во второй круг Открытого чемпионата США. 21-летний спортсмен обыграл Ника Кирьоса в трёх сетах. Ранее до этой же стадии дошёл Даниил Медведев, получивший крупный штраф за неспортивное поведение. В 1/8 финала также сыграют Рафаэль Надаль, Александр Зверев, а среди женщин — Наоми Осака, которая вместе с побеждённой соперницей Коко Гофф не сдержала слёз во время послематчевого интервью.

Успех Рублёва

Впервые за девять лет, с «Ролан Гаррос — 2010», сразу два российских теннисиста прошли в 1/8 финала турнира Большого шлема. Вслед за Даниилом Медведевым до второй недели US Open добрался Андрей Рублёв. Но если успех пятой ракетки мира был вполне ожидаем, то 21-летнему россиянину пришлось для этого во второй раз обыгрывать явного фаворита своего поединка, в данном случае — австралийца Ника Кирьоса.

Матч с 28-м номером посева превратился в битву подач. За весь первый сет ни одному сопернику не удалось заработать хотя бы брейк-поинт, а эйсы приносили им большое количество очков, причём лучше подавать навылет получилось именно у Кирьоса. Но когда партия перешла в тай-брейк, австралиец неожиданно дрогнул. Когда Рублёв подавал на сет, Кирьос вернул мяч в миллиметре от боковой линии.

Вторая партия прошла менее спокойно — у каждого теннисиста оказалось на счету уже по два брейк-поинта. Но оба раза они уверенно справлялись с этой опасностью, снова разыграв партию на тай-брейке. Вновь Рублёву такой расклад оказался полезен. Хотя Кирьос быстро повёл со счётом 4:0, он тут же четырьмя ошибками подряд вернул инициативу россиянину. Даже поле пропущенного эйса Рублёв смог легко заработать необходимые три очка.

В заключительном сете Кирьос уже не был так настроен на борьбу, как раньше. Рублёв выиграл два сухих гейма на своей подаче и наконец-то сделал первый и единственный брейк за весь матч, который оказался победным. За весь поединок россиянин допустил всего 14 невынужденных ошибок, что и стало ключом к его успеху.

Следующим соперником 43-й ракетки мира станет итальянец Маттео Берреттини. 24-й сеяный теннисист обыграл в своём матче третьего круга другого австралийца Алексея Попырина. Рублёв постарается повторить успех 2017 года, когда он дошёл до четвертьфинала US Open. При этом уже почти точно он попадёт в топ-40 рейтинга ATP по итогам турнира.

Штраф Медведева

Для Медведева шестой игровой день не принёс ничего хорошего. Организаторы турнира рассмотрели его поведение во время матча с Фелисьяно Лопесом и назначили штраф в $5 тыс. за неспортивное поведение и $4 тыс. за непристойный жест. Ранее на других матчах Медведев был наказан по разным поводам ещё на $10 тыс. При этом сумма призовых, которые ему полагаются за выход в четвёртый круг, составляет $280 тыс.

Лёгкая победа Надаля

Рафаэль Надаль без труда пробился в 1/8 финала. К матчу с южнокорейцем Чон Хёном испанец хорошо отдохнул благодаря отказу от игры Танаси Коккинакиса, с которым он должен был встретиться двумя днями ранее. Надаль уверенно переиграл своего следующего оппонента, которому, как и в двух предыдущих встречах, не отдал ни одного сета.

Чон Хён неплохо провёл вторую партию, в которой соотношение активно выигранных розыгрышей и невынужденных ошибок было таким же, как у 18-кратного победителя турниров Большого шлема. Однако класс испанца всё-таки давал о себе знать. В третьем сете на игре Чона уже стала сказываться усталость — к тому времени шёл 13-й час его присутствия на кортах «Флашинг Медоуз». Надаль отдал всего два гейма южнокорейцу и прошёл в четвёртый круг, где сыграет с победителем US Open — 2014 Марином Чиличем. Хорват, в свою очередь, обыграл Джона Изнера в четырёх сетах.

Прорыв Андухара и тай-брейки Зверева

Кроме Рублёва, ещё одним несеяным теннисистом, дошедшим до второй недели US Open, стал испанец Пабло Андухар. Но если россиянин уже добивался подобного успеха, то 33-летний теннисист впервые прошёл так далеко на турнире Большого шлема. С 2016 по 2018 год он вообще практически не играл из-за трёх операций на локте, но в Нью-Йорке переживает вторую молодость.

Отчасти Андухару повезло, что Доминик Тим, которого многие видели как минимум в четвертьфинале, проиграл уже в первом круге и потенциальные соперники австрийца достались именно испанскому теннисисту. В третьем круге он встретился с представителем Казахстана Андреем Бубликом и одержал победу, позволяя своему сопернику выиграть всё меньше и меньше геймов за сет. Дальше Андухару будет противостоять единственный оставшийся в сетке француз Гаэль Монфис. Он провёл пятисетовый марафон с канадцем Денисом Шаповаловым.

Последнюю пару 1/8 финала составили Александр Зверев и Даниэль Шварцман. Немец с русской фамилией отыграл за весь турнир уже 14 сетов, из которых четыре пришлись на его последний поединок со словенцем Альяжем Бедене. Поначалу Зверев надеялся, что игра пройдёт быстро, как и все предыдущие встречи с ним. Но ведя в первом сете со счётом 5:2, он всё-таки уступил на тай-брейке. В дальнейшем Бедене всё так же проявлял неуступчивость, но Звереву хватило класса, чтобы взять три партии подряд.

Шварцман стал вторым после Новака Джоковича теннисистом, который провёл три поединка на US Open и каждый из них выиграл в трёх сетах. Очередной жертвой посеянного под 20-м номером аргентинца стал последний представитель США Теннис Сандгрен.

Слёзы Осаки и Гофф

Самым интригующим поединком дня в женской сетке была встреча первой ракетки мира Наоми Осаки и восходящей звезды тенниса 15-летней Коко Гофф. Американке не удалось во второй раз подряд пройти в четвёртый круг турнира Большого шлема. Гофф сопротивлялась в первой половине стартового сета, но количество невынужденных ошибок у неё в итоге оказалось довольно высоким.

Осака выиграла первую партию со счётом 6:3 и окончательно добила соперницу, когда в одном из следующих геймов пятью очками подряд отыгралась с 0:40. В итоге Гофф вообще больше не выиграла ни одного гейма. После поражения американка не могла сдержать слёз, и, чтобы подбодрить её, Осака позвала соперницу на совместное послематчевое интервью. Разговор с журналисткой получился таким эмоциональным, что японка сама расплакалась.

Следующим испытанием для Осаки, выигравшей 17 матчей подряд на хардовых турнирах Большого шлема, станет швейцарка Белинда Бенчич. Она без борьбы вышла в четвёртый круг благодаря отказу приболевшей Анетт Контавейт. Для Осаки это будет непростая встреча, так как оба предыдущих совместных матча WTA-тура она проиграла.

Американские сюрпризы

С вылетом Гофф американские сенсации женского турнира не закончились. До четвёртого круга добралась Кристи Ан, которая до этого за всю свою карьеру не выигрывала ни одного матча на турнирах Большого шлема. Обладательница уайлд-кард обыграла в 1/16 финала чемпионку «Ролан Гаррос» Алёну Остапенко. Латвийская теннисистка провела очень плохой матч, в котором совершила 45 невынужденных и 12 двойных ошибок. Ан тоже пришлось непросто — из-за травмы плеча ей приходилось брать медицинский тайм-аут во втором сете. Но всё-таки она одержала победу со счётом 6:3, 7:5 и теперь сразится с Элизе Мертенс из Бельгии.

Другим сюрпризом для американской публики стала Тэйлор Таунсенд. 23-летняя теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию и выиграла уже шестой матч подряд. В третьем круге 116-й ракетке мира досталась Сорана Кырстя, которая опережала свою соперницу всего на десять позиций. Американке пришлось отыгрывать два брейка в первом сете, но она справилась с этой задачей и взяла партию, после чего легко довела матч до победы. Таунсенд так и не позволила канадке румынского происхождения Бьянке Андрееску, которая, в свою очередь, остановила Каролин Возняцки, встретиться с кем-то из бывших соотечественников. Ранее Таунсенд выбила с турнира четвёртую ракетку мира Симону Халеп.