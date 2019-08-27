Разгром за час и вылет из топ-100 рейтинга: Шарапова уступила Уильямс в первом круге US Open

Россиянка Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США по теннису. Встреча завершилась меньше чем за час с разгромным счётом 1:6, 1:6. Для россиянки это поражение стало 20-м в очном противостоянии с американской спортсменкой. По окончании турнира Шарапова опустится минимум на 45 позиций и покинет первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первый день Открытого чемпионата США по теннису обещал стать богатым на события. Уже в стартовом круге жребий свёл Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса, Викторию Азаренко и Алёну Соболенко, но самой главной обещала стать битва между Марией Шараповой и Сереной Уильямс. Впервые спортсменки встретились в 2004 году, и с тех пор это противостояние обрело статус культового.

При этом Шарапова не может похвастаться большим числом побед в дуэли с Уильямс-младшей. Безусловно, за россиянкой осталось их второе и одно из самых важных сражений — финал Уимблдона 2004-го. Тогда 17-летняя Шарапова прервала гегемонию своей соперницы на английских кортах и нанесла ей одно из самых обидных поражений в карьере. К тому моменту Серена два года подряд побеждала на кортах Всеанглийского клуба, но за весь матч с юной Шараповой смогла взять лишь пять геймов. Эта неудача так подкосила американку, что в следующий раз она завоевала главный трофей Уимблдонского турнира лишь пять лет спустя.

Однако на этом Мария не остановилась и в конце сезона-2004 вновь нанесла Серене тяжёлый удар. На Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменки встретились в финале, где верх снова взяла россиянка. На этот раз матч получился гораздо более напряжённым, а Шарапова выиграла в трёх сетах и окончательно подпортила своей визави соревновательный год.

В итоге эти неудачи сделали Уильямс сильнее и как будто зарядили её духом реваншизма на полтора десятилетия вперёд. В следующих 18 матчах американка неизменно брала верх, при этом лишь трижды Шараповой удавалось выиграть хотя бы сет. Россиянка же ответила лишь одной победой, да и та была одержана ещё до начала встречи. По ходу прошлогоднего «Ролан Гаррос» Серена получила травму и была вынуждена отказаться от битвы со своей извечной соперницей.

Но в преддверии сражения на US Open преимущество вновь было на стороне Уильямс. Во-первых, она выступала в родных стенах, что гарантировало ей оглушительную поддержку трибун. Во-вторых, в 2019-м она дважды доходила до финалов различных соревнований, чего нельзя сказать о её визави. В активе Шараповой три выигранных матча при пяти поражениях. Причём в Санкт-Петербурге она вынуждена была сняться с турнира из-за травмы, а на Уимблдоне уступила 81-й ракетке мира Полин Пармантье.

Предпочтение Уильямс отдавали как букмекеры, так и ряд специалистов. В успехе американки не сомневались прославленные спортсмены Анна Чакветадзе и Андрей Чесноков, который не смог найти доводы в пользу победы Шараповой. При этом глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не стал исключать возможную сенсацию от Марии, отметив, что для этого ей необходимо держать свою подачу.

На открытой тренировке в действиях Серены чувствовалось серьёзное напряжение, что давало её сопернице определённые надежды на успех. При этом состояние американки было объяснимо — последний раз она выступала на арене Артура Эша год назад — в печально известном финале с Наоми Осакой. Он запомнился поражением Уильямс, а также её ссорой с судьёй на вышке Карлосом Рамосом. Стоит отметить, что то фиаско не позволило Уильямс выиграть свой 24-й турнир Большого шлема и сравняться с обладательницей рекорда по числу победных мейджоров — Маргарет Корт.

Кроме того, на Уильямс могла давить боязнь поражения в первом круге на родном для неё US Open. Ранее она ни разу не уступала на старте Открытого чемпионата США, взяв верх во всех 18 встречах. При этом Шарапова также имела стопроцентный показатель — 12 побед и ни одной неудачи.

Уже по первым розыгрышам был виден запредельный настрой обеих спортсменок. Они не стали брать время на раскачку и сразу перешли к обмену мощнейшими ударами. Хозяйка кортов смотрелась немного увереннее, но россиянка также не давала слабину. Шарапова уверенно взяла первый гейм на своей подаче, а уже в следующем была близка к тому, чтобы заработать брейк. Но при равном счёте Уильямс оказалась сильнее.

Но Мария продержалась лишь три гейма. В четвёртом она стала очень часто ошибаться, что мгновенно привело к проигрышу подачи. Вновь невооружённым взглядом стали видны проблемы с передвижением по корту, что выливалось в частые невынужденные ошибки. Достаточно отметить, что все четыре розыгрыша она упустила после собственных неточных ударов.

Эта неудача серьёзно надломила Шарапову, которая проиграла ещё пять геймов подряд, а вместе с ними и партию. Уильямс доминировала на корте, позволив своей визави взять лишь четыре очка. Американка практически не допускала оплошностей, чем не могла похвастаться российская теннисистка — 10:3 по невынужденным ошибкам.

Второй сет легко мог закончиться «баранкой» в исполнении Уильямс, но в третьем гейме та немного сбавила обороты и трижды послала мяч за пределы корта. Шарапова чуть было не предоставила своей сопернице шанс отыграться, допустив вторую двойную ошибку за матч, но быстро собралась и сократила разницу в счёте.

Уильямс серьёзно занервничала, и при счёте 1:2 Шарапова смогла заработать свои первые брейк-пойнты в матче. Один из них Серена быстро вернула с помощью мощнейшей подачи, а вот на втором была очень близка к провалу. Мария здорово сыграла на приёме, выбила соперницу с корта и рванула к сетке, но получила в ответ филигранный обводящий удар. После такого она уже не смогла собраться и упустила возможность восстановить паритет.

В концовке матча Шарапова проиграла ещё три гейма и потерпела своё 20-е поражение в очном противостоянии с Уильямс. Встреча продлилась чуть меньше часа, а успехи Марии ограничились двумя выигранными подачами. Таким образом, россиянка впервые с 2003 года не смогла преодолеть барьер первого раунда сразу на двух турнирах Большого шлема.

После матча Шарапова напомнила о своей травме плеча, мешавшей ей полноценно готовиться к соревнованиям.

«Это не простой путь — и никогда таким не был. Но не стоит забывать, что четыре месяца назад я перенесла операцию на плече. Оказаться на вечернем матче US Open, который вызывает огромный интерес публики, — это серьёзное дело. Мне повезло быть частью всего происходящего», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

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Она призналась, что травма плеча серьёзно ограничила её в тренировочном процессе, отметив, что не могла отрабатывать подачу.

«Нужно быть рассудительнее, но я правда хочу сыграть как можно больше матчей до конца сезона. Другими словами, я верю в свои способности. Многие могут списать меня со счетов. Особенно после поражения со счётом 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но всё нормально, пока ты сама не опустишь руки», — сказала россиянка.

В свою очередь, Уильямс отметила бойцовские качества Шараповой, но призналась, что стиль Марии отлично подходит для неё.

«Мне кажется, что её стиль игры очень сочетается с моим. Всегда говорила, что её мячи каким-то образом приземляются в моей зоне удара. Не знаю, как так получается, но для меня это просто идеально», — призналась Уильямс.

Американка призналась, что во время матча она старалась постоянно оказывать давление на соперницу, не давая ей собраться с силами.

«Она из тех игроков, которые не сдаются. Даже в конце она продолжала бороться. Одно очко здесь, очко там — так она могла выиграть как минимум ещё один гейм. Я должна была сохранять концентрацию», — заключила Серена.

Во втором круге Уильямс сразится со своей соотечественницей Кэти Макнелли. 17-летняя спортсменка пробилась в основную сетку через квалификацию, но в первом раунде взяла верх над Тимеей Бачински. Что касается Шараповой, то после очередного поражения она в скором времени покинет топ-100 рейтинга WTA. Так, по окончании соревнований 87-я ракетка мира опустится минимум на 45 позиций.