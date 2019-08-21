Смена тренера, одна победа за два месяца и 87-е место в рейтинге: с чем Шарапова подходит к US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова на следующей неделе выступит на заключительном в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США. За последние два месяца она одержала всего одну победу и едва не покинула первую сотню рейтинга WTA. При этом Шарапова уже полностью восстановилась от беспокоивших её травм и начала сотрудничество с новым тренером.

На следующей неделе самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова выступит на своём 13-м Открытом чемпионате США. Как обычно, к ней будет приковано особое внимание болельщиков. В какой бы форме ни находилась 32-летняя спортсменка, от неё всё равно ждут побед, а поражения вызывают противоречивую реакцию со стороны любителей тенниса.

Нынешний сезон для Шараповой складывается хуже, чем все предыдущие. После выхода в четвёртый круг Australian Open она получила травму плеча и долго восстанавливалась, пожертвовав целой серией важных турниров, в том числе «Ролан Гаррос». Возвращение в WTA-тур тоже не увенчалось успехом. За единственной победой над Викторией Кужмовой на Мальорке последовала ещё одна травма на Уимблдоне, полученная во встрече с Полин Парментье. С начала сезона Шарапова проделала путь от Топ-30 рейтинга до конца первой сотни.

Североамериканские турниры на харде, которые предваряют US Open, зачастую становятся хорошим поводом, чтобы реанимировать непростой сезон. Этим шансом воспользовалась и Шарапова. После Уимблдона она решилась на смену тренера. Теннисистка рассталась с Томасом Хогстедтом, с которым проработала чуть больше года, и перешла к Риккардо Пьятти.

Этот специалист имеет солидный список из бывших учеников, в который входят Новак Джокович, Ришар Гаске, Милош Раонич, Стэн Вавринка и многие другие теннисисты. Сейчас итальянец тренирует хорвата Борну Чорича, но в июле он принял под своё крыло и Шарапову, организовав для неё двухнедельный сбор в Тоскане.

Шарапова из-за низкого рейтинга опять вынуждена ждать приглашения от организаторов, чтобы выступить на крупных турнирах без квалификации. Поэтому проявить себя она имела шанс только в Торонто и Цинциннати. В Канаде россиянка стартовала со встречи с 19-й ракеткой мира Анетт Контавейт и проиграла в трёх сетах, сумев взять дебютную партию.

Впрочем, Шарапова в той игре выглядела достойно и с точки зрения физической формы выдержала двухчасовое испытание. В Торонто она выступала пока ещё без Пьятти, в её команде был только спарринг-партнёр Алекс Кузнецов и физиотерапевт. Россиянка осталась довольна начавшимся сотрудничеством и объявила, что итальянский специалист будет её тренером на US Open.

«Я всегда наблюдала за Риккардо, я ценю его опыт, а также опыт всей его команды. Это было как бы возвращение к основам. В Италии я была с семьёй, с родителями. Работала утром, работала вечером. Было весело. Я не знаю, как ещё это описать. Конечно, для меня важно, выиграю я или проиграю, но я осталась очень горда усилиями, которые мы все приложили, и я не ожидала каких-то успехов. Бывает так, что ты поработал — и хочется сразу увидеть результат», — сказала Шарапова после поражения от Контавейт.

Следующей остановкой был Цинциннати, в котором бывшая первая ракетка мира не выступала уже пять лет. К тому времени она опустилась на 97-е место в рейтинге WTA, и выступить успешно ей было необходимо для уверенного попадания на US Open.

На этот раз Шараповой удалось стартовать с победы. Она обыграла Алисон Риск со счётом 6:3, 7:6, отыгравшись с двух брейков во втором сете. Россиянке понадобилось пять сетболов и четыре матчбола, чтобы закончить игру в свою пользу. После первого за два месяца выигранного матча она призналась, что уже не беспокоится по поводу состояния здоровья.

«Я повторяю упражнения, и чувствую себя сейчас немного лучше с точки зрения скорости и силы в моей руке. В целом процесс восстановления после всего, что я сделала со своим плечом, заключается просто в том, чтобы повторять упражнения и верить в своё плечо — час, два, три, если потребуется», — рассказала спортсменка.

Надолго задержаться в Цинциннати Шараповой не удалось. Жеребьёвка сразу же свела её со второй ракеткой мира Эшли Барти, которой она уступила на Открытом чемпионате Австралии в этом году. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» быстро обыграла бывшую после того, как отыгралась с брейка в первом сете. После того как счёт стал 3:3, Барти отдала Шараповой только два гейма за весь оставшийся матч. Россиянка не сильно уступила по количеству активно выигранных розыгрышей, но допустила на десять невынужденных ошибок больше.

Выступления в Цинциннати хватило Шараповой, чтобы подняться на десять мест и начать подготовку к US Open, который можно назвать её самым успешным турниром Большого шлема после дисквалификации. Она выиграла в общей сложности шесть матчей и дважды доходила до четвёртого круга. К слову, ещё до перерыва в карьере Шарапова ни разу не покидала Нью-Йорк после первой же игры.

22 августа состоится жеребьёвка основной сетки, и чемпионка 2006 года узнает свою первую соперницу. Без посева, который полагается 32 лучшим теннисисткам, Шарапова может встретиться с кем угодно. Пока что она тренируется на кортах «Флашинг Мэдоус» и провела занятие с 16-й ракеткой мира Йоханной Контой.

Планы Шараповой после US Open уже известны. Вместо того чтобы сразу же начать азиатское турне, она останется в США и примет участие в выставочном турнире Гринбрире, где сыграет в миксте с одним из братьев Брайанов против Каролин Возняцки, а затем уже встретится с датчанкой в одиночном матче.