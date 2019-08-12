Неутешительный итог: Медведев уступил Надалю в финале турнира серии Masters в Монреале

Россиянин Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале теннисного турнира Rogers Cup в Монреале. Встреча продлилась всего 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу именитого испанца. Тем не менее, 23-летний москвич может занести себе в актив последние две недели — за 13 дней он одержал восемь побед и на турнир серии Masters в Цинциннати приедет в звании первой ракетки России.

Последние две недели можно назвать самыми успешными в карьере россиянина Даниила Медведева. Сначала он дошёл до финала соревнований ATP 500 в Вашингтоне, а затем повторил это достижение на турнире серии Masters в Монреале. Для 23-летнего москвича этот успех стал знаковым, ведь ранее он никогда не играл в решающем матче на столь престижных соревнованиях.

Ценности этому добавили победы по ходу турнира в Канаде над четвёртым номером генеральной классификации ATP Домиником Тимом и британцем Кайлом Эдмундом, которых он ранее ни разу не обыгрывал.

Особняком стоит первый в истории российский полуфинал турнира серии Masters в истории, в котором Медведев уверенно победил Карена Хачанова. Хоть Даниил и признался, что не любит играть против своего соотечественника, но отметил, что успех в этом матче очень многое значил для него. Неудивительно, ведь по итогу он обошёл своего визави в рейтинге и стал первой ракеткой страны.

Однако если в преддверии субботней встречи Медведев считался явным фаворитом, то перед финалом россиянин выступал в роли явного аутсайдера. И это неудивительно, ведь его оппонентом был Рафаэль Надаль. За свою карьеру живая легенда тенниса 34 раза выигрывал турниры серии Masters и четырежды первенствовал на Открытом чемпионате Канады. Впервые этот турнир покорился ему в 2005 году, а в последний раз — год назад. Тогда в финале он в двух сетах одолел грека Стефаноса Циципаса.

В пользу Рафаэля говорил и тот факт, что на пути к финалу он провёл на один матч меньше своего визави. Из-за отказа Гаэля Монфиса он избежал борьбы в полуфинале, что серьёзно облегчило его график. В противном случае, ему пришлось бы дважды выходить на корт менее чем за сутки.

Помимо прочего, в Монреале Надалю встречались гораздо менее именитые соперники, чем Медведеву. Испанец поочерёдно взял верх над представителем шестой десятки рейтинга Дэниелом Эвансом и не хватающим звёзд с неба Гидо Пельей, лишь в четвертьфинале получив серьёзного оппонента в лице Фабио Фоньини. Оказалось, что Рафаэль был настолько не готов к такой резкой смене уровня противника, что проиграл первый сет. Правда, затем пришёл в себя и в последующих партиях отдал лишь три гейма.

Интригу финальному противостоянию придавало то обстоятельство, что ранее теннисисты ни разу не пересекались друг с другом в официальных матчах, а Медведев обещал дать бой прославленному сопернику. Кроме того, у Даниила перед глазами был пример Хачанова, который в ноябре 2018-го выиграл свой первый Masters в карьере, оказавшись сильнее самого Новака Джоковича.

Однако Даниил не смог повторить подвиг своего соотечественника и стать третьим россиянином за последние десять лет, которому удавалось выиграть турнир серии Masters. Медведев в двух сетах уступил Надалю и не смог составить компанию Хачанову и Николаю Давыденко, который первенствовал на соревнованиях в Шанхае в 2009 году.

Стоит отметить, что россиянин довольно успешно начал встречу и сходу мог взять подачу соперника. При счёте 40:40 спортсмены провели изнурительный розыгрыш из 32 ударов, в котором более хладнокровным оказался Медведев. Но развить успех ему не удалось. Спустя несколько секунд он послал мяч в сетку с приёма, а затем позволил Надалю всё же взять гейм.

В итоге Медведев больше ни разу не смог заработать брейк. В отличие от поединка с Фоньини, Надаль очень быстро вернул бдительность и больше не давал своему визави ни шанса на успех. Поначалу россиянина спасала лишь уверенная игра на своей подаче, но с середины первой партии и в этом аспекте наметились явные проблемы.

В четвёртом гейме Медведев очень занервничал. Он ошибался на не самых сложных мячах и действовал чересчур прямолинейно, что позволило испанцу повести со счётом 40:15. Россиянин попытался вернуть себе утерянное, но смог отыграть лишь одно очко. Затем последовала двойная ошибка, которая и предрешила исход партии.

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Медведев так и не смог создать Надалю серьёзных проблем в первом сете, а во втором окончательно сломался. Россиянин проиграл шесть геймов подряд и позволил испанцу оформить «баранку». При этом по-настоящему ожесточённое сопротивление он оказал лишь при счёте 0:4, когда отыграл два брейк-пойнта на своей подаче.

Таким образом, Медведев потерпел поражение во втором финале турнира ATP за неделю. 4 августа он не смог справиться с Ником Кирьосом в Вашингтоне. Однако даже обидное поражение от Надаля не помешало Даниилу подняться на восьмую строчку в рейтинге ATP и стать первой ракеткой России.

Кроме того, в преддверии US Open подобное успешное выступление Медведева на харде не может не вселять оптимизм в его поклонников. Уже в конце августа он начнёт своё выступление в Нью-Йорке и на бумаге имеет все шансы превзойти своё лучшее достижение на американских кортах. В 2018 году он дошёл до третьего круга, где в трёх сетах уступил хорвату Борне Чоричу.